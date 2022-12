В плейлисте 24 канала англоязычные и украиноязычные песни от Мэрайи Кэри до "Антител", которые прогонят осенью хандру и подарят хорошее настроение. Слушайте и погружайтесь в предпраздничную, мечтательную атмосферу.

Зимние треки для хорошего настроения на английском

Red Hot Chili Peppers – Snow

Snow – это сингл американской группы Red Hot Chili Peppers из их девятого студийного альбома Stadium Arcadium. Вокалист Энтони Кидис говорил, что трек о выживании, начиная с нуля: "Я все испортил, но у меня чистый лист – кусок снега, и я начинаю все сначала".

Red Hot Chili Peppers – Snow: смотрите видео онлайн

Арианна Гранде – Santa Tell Me

Трек Santa Tell Me – это попытка Арианы Гранде стать преемницей Мэрайи Кэри с ее бессмертным рождественским хитом All I Want for Christmas Is You. Он о девушке, которая сыта по горло Сантой, и просит не позволить ей влюбиться снова. Однако в исполнении Арианы Гранде песня не звучит грустной.

Ариана Гранде – Santa Tell Me: смотрите видео онлайн

Мери Кэри – Oh Santa!

Так, All I Want for Christmas Is You – это фирменная рождественская классика Мэрайи Кэри, которая даже спустя десятилетия после релиза занимает первые места в топовых американских чартах. Однако в 2010 году поп-певица выпустила второй рождественский альбом Merry Christmas II You с главным хитом Oh Santa! – более быстрым и многогранным, чем All I Want for Christmas Is You.

Песня Oh Santa! приобрела безумный успех после того, как Мерая Кэри спела ее с Арианой Гранде и Дженнифер Гадсон для своего феерического рождественского сериала на Apple TV+. Его релиз прошел 4 декабря 2020 года.

Мерая Кэри – Oh Santa: смотрите видео онлайн

Kelly Clarkson – Underneath the Tree

Благодаря рождественскому альбому Wrapped in Red Келли Кларксон – победительница 1 сезона телешоу American Idol – доказала, что является настоящей поп-звездой. Один из главных треков в нем – Underneath the Tree.

В этой песне есть все нужные элементы: и звон колокольчиков на санях, усиливающий бэк-вокал, и рождественская шаблонность, которая все же демонстрирует блеск современной поп-музыки. По мнению многих, трек Келли Кларксон – это достойнейший наследник All I Want for Christmas Is You Мэрайи Кэри.

Kelly Clarkson – Underneath the Tree: смотрите видео онлайн

Говард Блейк – Walking in the Air

Знаменитую рождественскую песню Walking in the Air британский композитор Говард Блэйк написал к анимационному фильму Раймона Бриггса "Снеговик". Оригинальную версию трека записал хорист собора Святого Павла Питер Аути. Валлийский певец Алед Джонс создал свою версию Walking in the Air, и она заняла пятое место в поп-чартах Великобритании.

Говард Блэйк – Walking in the Air: слушайте онлайн

Sia – Santa's Coming For Us

Свой ведущий сингл из рождественского альбома Everyday Is Christmas Sia написала в соавторстве с многократным обладателем Грэмми Грегом Керстином. В одном из интервью он говорил, что песня Santa's Coming For Us вернула его во времена, когда они с Sia "меняли ее джазовые аккорды", то есть к ранней карьеры австралийки.

Интересно, что главную роль в музыкальном клипе сыграла актриса Кристен Белл, которая по сюжету устраивает рождественскую вечеринку в кругу семьи – Декса Шепарда, Софии Лиллис и других кинозвезд.

Sia – Santa's Coming For Us: смотрите видео также

Тейлор Свифт – 'tis the damn season

В 2020 году американская поп-дива Тейлор Свифт представила трек 'tis the damn season. Она написала его от имени девушки, которая возвращается домой на Рождество и вспоминает свой праздничный роман с давним бывшим. Это мощная ностальгия за прошлым.

Тейлор Свифт – 'tis the damn season: слушайте онлайн

The Doors – Wintertime Love

Свой зимний трек американские рокеры The Doors выпустили в 1968 году. Wintertime Love написал музыкант Робби Кригер, являющийся автором многих песен группы. Он о любви, только послушайте: "Любовь с предстоящей зимой. Ветер такой студеный, разве это не повод, чтобы согреть тебя, как только ты прикоснешься ко мне?"

The Doors – Wintertime Love: слушайте онлайн

Зимние треки для хорошего настроения на украинском

"Антитела" – Новорічна

В декабре 2015 года группа "Антитела" выпустила свою первую новогоднюю песню, в которой есть строки, близкие каждому сегодня: "Загадай мир. Загадай людям. Просто повір. І так буде, так буде, так буде".

Мы никогда не писали новогодних песен, но пора исправить это безобразие. В такое наше непростое время, когда новости обрушиваются на нас негативом, людям жизненно необходима надежда, вера и музыка, способная хотя бы на мгновение подарить счастье,

– комментировал Тарас Тополя.

Пусть все сбудется так, как поется!

"Антитела" – Новорічна: слушайте песню онлайн

Дзидзьо – Зимова казка

В декабре 2020 года Дзидзьо выпустил праздничный и беззаботный трек "Зимова казка", который невольно возвращает в детство, когда будничные проблемы исчезали, а были только снег, елка, подарки и новогодние хлопоты.

Этот релиз комментировали так: "А кто еще, как не Дзидзьо – взрослый с душой ребенка и брат Святого Николая, должен напомнить всем, как важно собираться с родными вместе и праздновать Новый год и Рождество".

Дзидзьо – Зимняя сказка: смотрите видео онлайн

Настя Каменских – Мама зима

Это самый свежий трек в нашем зимнем плейлисте. Настя Каменская выпустила его 25 ноября 2022 года, поэтому он только набирает обороты. Песней "Мама зима" артистка напоминает, что в каждом из нас есть свет, способный растворить любую тьму, а согреться в сильнейший холод помогают любовь и вера.

Эта зима, пожалуй, одна из самых сложных для каждого украинца. Но я уверена, что, несмотря на все препятствия, мы обязательно выстоим,

– комментирует Каменских.

Настя Каменских – Мама зима: слушайте песню онлайн

Джамала – Новий рік з тобою

"Новий рік з тобою" – это первый новогодний трек Джамалы, который она написала сама. Это ритмичная история о чудесах, которых мы все ждем, праздничном муде и блеске метафана.

В клипе певица устроила вечеринку в кругу звездных друзей из "Танцев со звездами" – партнером Антоном Нестерко, каратистом Стасом Горуной, зажигательной Яной Цыбульской, победительницей Анной Карелиной, ныне солдатом ВСУ Дмитрием Дикусаром и другими.

Джамала – Новий рік з тобою: смотрите видео онлайн

Шпилясті кобзарі – Дзвоники дзвенять

Ну и какая же зима без украинской версии мирового хита Jingle Bells – "Дзвоники дзвенять". В 2015 году ее за один день записал бойз-бэнд "Шпилясті кобзарі", а в клипе снял бездомных щенков, чтобы найти для них дом в новом году.

Шпилясті кобзарі – Дзвоники дзвенять​: смотрите видео онлайн