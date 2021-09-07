Сальма Хайек отпраздновала юбилей с Анджелиной Джоли, которая ткнула ее лицом в торт

В начале сентября Сальма Хайек праздновала день рождения. Звезде Голливуда исполнилось 55 лет. На юбилей она пригласила родных и друзей, среди которых была Анджелина Джоли. Она решилась на смелую выходку.

Похоже, актрисы так сблизились на съемочной площадке фильма "Вечные", что Анджелина Джоли стала одной из главных гостей на дне рождении Сальмы Хайек. Звезде даже поручили выполнить курьезную мексиканскую традицию – mordida.

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Это забавная часть празднования дня рождения в Мексике, когда именинника толкают лицом в торт, а он кусает первый кусок. Судя по всему, на такую ​​выходку Джоли решилась впервые.

Под возгласы гостей "кусай" (mordida) актриса на пару с братом Сальмы Хайек Сами ткнула подругу в небольшой тортик со свечами и кокосовой стружкой. Реакция именинницы вызвала у Анджелины Джоли неистовый смех, тогда как другие взорвались аплодисментами.

Мы с братом стараемся научить Энджи, как делать мексиканскую mordida,

– пояснила Сальма Хайек в подписи.

Забавная традиция вызвала шквал эмоций не только в Сальмы Хайек и Анджелины Джоли, но и у тысяч пользователей инстаграма: