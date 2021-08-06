Садимся в бус и едем в Одессу, – MamaRika выписали домой после тяжелых родов

В понедельник, 2 августа, MamaRika родила сына. Несмотря на тяжелые роды и кесарево сечение певицу выписали из роддома через четыре дня. Однако домой они с малышом попадут нескоро, ведь впереди дорога из Киева в Одессу.

32-летняя MamaRika не стала рожать в государственном роддоме, ведь ей не понравилось отношение врачей к пациенток. Зато певица выбрала частную клинику в Киеве. Из столицы супруги переехали в конце января этого года, поэтому дорога домой у них дальняя – почти 500 километров.

К теме Крутой пацан вышел, – MamaRika рассказала о новорожденном сыне

Сейчас выписка. Самое главное – дорога в Одессу. Мы прямо сейчас садимся в бус и едем,

– MamaRika рассказала.

В своих инстаграм-сторис Сергей Середа, муж артистки, рассказал, что на Одессу едет "целый кортеж". Похоже, новоиспеченных родителей будут сопровождать друзья, которые засветились на видео.

, MamaRika имела тяжелые роды, ведь ей пришлось д елать кесарево сечение . Судя по словам артистки, не все пошло по плану, даже рожать она должна была позже – 10 августа.

Для MamaRika устроили праздничную выписку из роддома – с голубыми шарами, огромным букетом желтых роз и фотосессией с врачами, которые помогли ее сыну появиться на свет. К слову, певица не сдержалась и расплакалась, когда благодарила медиков.

"Мамка расплакалась, – объяснила MamaRika.

MamaRika выписали из роддома: смотрите видео онлайн