С**а, я на костылях, – Анастасия Оруджова о выходе из "Танцев со звездами"

Звезда "Женского квартала" Анастасия Оруджова прекратила участие в шоу "Танцы со звездами". Ее пути в проект помешали тяжелая травма и срочная операция. Своим местом актриса уступила подруге и эмоционально отреагировала на выход.

29-летнюю Анастасию Оруджову на "Танцах со звездами" заменила участница "женского квартала" из команды "Трио разные" Александра Машлятина. Хоть девушки дружат, юмористке обидно покидать проект после первого эфира.

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Она разочарована не только вылетом из рейтингового шоу, но и тяжелой травмой, восстановление после которой займет долгих 8 месяцев.

Выход из шоу переживаю максимально болезненно, во всех смыслах этого слова. Сейчас тот период жизни, который хочется пройти быстро, но, с**а, я на костылях. И быстро не получится,

– эмоционально прокомментировала Анастасия Оруджова.

В заметке актриса "Женского квартала" тепло вспомнила о партнере Денисе Самсоне. Анастасия Оруджова призналась, что они могли бы стать идеальной парой.

"Это было что-то новое, каждый день открытия! Твой мир прекрасен, и ты в нем самый лучший! Так сказать, пазл сошелся, а связка разошлась. Мне жаль", – завершила экс-участница "Танцев со звездами".

Анастасия Оруджова с партнером по "Танцам со звездами" / Фото из инстаграма актрисы

Что случилось с Анастасией Оруджовой