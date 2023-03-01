Телеведущая Катя Осадчая, например, вспомнила абсурдные страшилки россиян, тогда как актриса Наталка Денисенко проникновенно прочла стихотворение Леси Украинки. Смотрите и читайте больше в подборке 24 Канала.

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Как звезды поздравляют с первым днем весны

Катя Осадчая

Ведущая сфотографировалась в своем саду в вязаном свитере "Независимая" с сине-желтыми надписями "свобода", "дом", "соборность". Она вспомнила, как создатели "взять за три дня" угрожали, что этой зимой украинцы замерзнут и отчаятся, но этот замысел оккупантов провалился, как и все предыдущие.

Сегодня первый день весны, и как в прошлом году мы стояли, так и выстояли самую сложную зиму в нашей жизни. С весной, родные. С теплом придет еще большая вера в победу, ведь будет еще больше оружия,

– подметила Катя Осадчая.

Катя Осадчая поздравила с первым днем весны / Фото из инстаграма ведущей

Наталка Денисенко

Актриса прочла стихотворение Леси Украинки "Стояла я і слухала весну" и призналась, что за последний год переоценила это произведение выдающейся украинской писательницы.

Стояла я и слушала весну. Сейчас мечта этой весной у всех нас одна. Так странно, в школе это стихотворение мне было совсем о другом, а сейчас приобрело новые смыслы. Поэзия – ты невероятный человеческий дар,

– подписала Наталья Денисенко в инстаграме.

Джамала

"Люблю март за первоцвет и сына", – чувственно призналась Джамала под видео с весенней съемки.

Никита Добрынин

"Сегодня прочтем не одно пожелание, чтобы эта весна стала победной. И пусть каждое сбудется", – написал блогер и показал сына от Квитковой.

Никита Добрынин поздравил с первым днем весны / Фото с инстаграм-сторис

Эктор Хименес-Браво

Звездный шеф-повар пошутил, что с приходом весны переоденется в футболку, шорты и тапочки, тогда как все украинцы еще кутаются в пальто. "Пришла весна в Украину, а ты колумбиец", – прокомментировал Эктор Хименес-Браво.