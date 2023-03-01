Телеведуча Катя Осадча, наприклад, пригадала абсурдні страшилки росіян, тоді як акторка Наталка Денисенко проникливо прочитала вірш Лесі Українки. Дивіться та читайте більше в добірці 24 Каналу.

Читайте також Камалію розкритикували за відпочинок з сім'єю під час війни: співачка різко відповіла хейтерам

Як зірки вітають з першим днем весни

Катя Осадча

Ведуча сфотографувалася у своєму саду у в'язаному светрі "Незалежна" з синьо-жовтими написами "свобода", "дім", "соборність". Вона пригадала, як творці "взяти за три дні" погрожували, що цієї зими українці замерзнуть і зневіряться, але цей задум окупантів провалився, які і всі попередні.

Сьогодні перший день весни, і як минулого року ми стояли, так ми і вистояли найскладнішу зиму в нашому житті. З весною, рідні. З теплом прийде ще більша віра в перемогу, адже буде ще більше зброї,

– підмітила Катя Осадча.

Катя Осадча привітала з першим днем весни / Фото з інстаграму ведучої

Наталка Денисенко

Акторка прочитала вірш Лесі Українки "Стояла я і слухала весну" та зізналася, що за останній рік переоцінила цей твір видатної української письменниці.

Стояла я і слухала весну. Зараз мрія на цю весну у всіх нас одна. Так дивно, у школі цей вірш мені був зовсім про інше, а зараз набув нових сенсів. Поезія – ти неймовірний людський дар,

– підписала Наталка Денисенко в інстаграмі.

Джамала

"Люблю березень за первоцвіт та сина", – чуттєво зізналася Джамала під відео з весняної зйомки.

Нікіта Добринін

"Сьогодні прочитаємо не одне побажання, щоб ця весна стала переможною. І нехай кожне справдиться", – написав блогер і показав сина від Квіткової.

Нікіта Добринін привітав з першим днем весни / Фото з інстаграм-сторіс

Ектор Хіменес-Браво

Зірковий шеф-кухар натомість пожартував, що з приходом весни переодягнеться у футболку, шорти та капці, тоді як усі українці ще кутаються в пальта. "Прийшла весна в Україну, а ти колумбієць", – прокоментував Ектор Хіменес-Браво.