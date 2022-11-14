Павел Вишняков снимается в украинских сериалах, а также в 2018 году был участником "Танцев со звездами". Во время войны он основал фонд, который помогает военным, медикам, вынужденным переселенцам и приютам для животных.

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Как Павел Вишняков помогает Украине

На днях Камалия побывала на благотворительном мероприятии, организованном фондом Вишнякова. Артистка позировала рядом с актером, одетым в вышиванку.

Под фото Камалия поблагодарила белоруса за его позицию и поддержку нашей страны в очень сложное время. После начала полномасштабной войны Павел остался в Украине и занялся волонтерством.

Павел, дорогой, ты белорус с украинским сердцем. Спасибо за все, что ты делаешь для Украины. На благотворительном мероприятии, организованном Фондом Павла Вишнякова, удалось собрать 190 тысяч гривен на зимнее снаряжение для ВЧ А4049. Работа продолжается, Павел собирает на снаряжение для разминирования для ГСЧС. Цель – 400 тысяч гривен,

– рассказала исполнительница.

Для просмотра всех фото пролистывайте справа:

Однако фото, обнародованные Камалией, вызвали и возмущение. На одной из фотографий видно, что на событии присутствовал дуэт "Анна-Мария". Сестры-близнецы Опанасюки имеют противоречивую гражданскую позицию.

В 2014 году они поддержали шествие "Бессмертный полк", организованное пророссийскими силами. Также в интервью отказывались называть Россию агрессором.

Теперь на официальной странице девушек в инстаграмме часто появляются патриотические фото, они выступают на благотворительных концертах, подчеркивают, что поддерживают Украину.



Дуэт "Анна-Мария" на западе Павла Вишнякова / Фото из инстаграмма Камалии