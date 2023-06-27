"Стидоба": что пишут в сети о наряде Русланы на обращение к НАТО из-под Бахмута

Руслана Лыжичко сейчас активно собирает средства на помощь ВСУ и пострадавшим от полномасштабного вторжения России украинцам. Исполнительница вместе с волонтерами фонда "Дигнитас" поехали в Донецкую область под Бахмут, куда отвезли дроны для военных, которые приобрела за донаты.

Украинская певица, которая на днях отреагировала на подрыв россиянами Каховской ГЭС, опубликовала видео на фоне глубокой воронки, образовавшейся в результате авиационных снарядов. Руслана записала видеообращение к НАТО с призывом предоставить Украине истребители F–16.

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Реакция пользователей соцсетей

На видео исполнительница надела футболку, короткие шорты, бронежилет и каску. Людей удивили наряды, которые Руслана подобрала для поездки на фронт. Пользователи высмеяли слишком короткие шорты певицы :

"Стидоба. Что это?";

"Как в том анекдоте: надену бусы и уйду";

"НАТО испугалось и предоставило";

"У них с Порохом одна пиар компания?";

"Одежда именно для фронта";

"При всем уважении, но где ее рейтузы?";

"Зато привлекла внимание";

"К F–16 прошу предоставить Руслане штаны или хоть шорты";

"Нет, ну в таком виде не откажут";

"Боюсь, что так нам только штаны дадут";

"Очень длинные шорты, надо более короткие".

Певица уже удалила видео из инсаграмма, но, подписчики успели сохранить его и публикуют ролик в других соцсетях. В частности, в тиктоке.