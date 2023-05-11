Руслана устроила "дикие танцы" на приеме Риши Сунака в Лондоне: яркие фото
Источник:Риши Сунак
Первая победительница Украины на Евровидении Руслана приехала в Великобританию на мероприятия к 67 песенному конкурсу. Из Ливерпуля она отправилась в Лондон, чтобы выступить на приеме премьер-министра Риши Сунака.
В среду, 10 мая, премьер-министр Великобритании Риши Сунак устроил прием в официальной резиденции в Лондоне. Он состоялся по случаю Евровидения-2023, которое Ливерпуль принимает от имени Украины. На событие пригласили Руслану.
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Руслана на приеме Риши Сунака к Евровидению 2023
С фото видно, что резиденцию на Даунинг-стрит украсили диско шарами, блестками, британскими и украинскими флагами. Риши Сунак даже упомянул Владимира Зеленского, ранее высказывавшегося о песенном конкурсе Евровидения, и назвал президента своим другом.
Ливерпуль гордится тем, что принимает Евровидение от имени Украины. Сегодня вечером мы отмечали, насколько мощным является этот конкурс, который объединяет нас через музыку. Как говорит мой друг Владимир Зеленский, когда-то этот конкурс будет в победной свободной Украине,
– прокомментировал Риши Сунак.
На приеме в Лондоне Руслана, вероятно, исполнила победную песню 2004 года "Дикі танці".
Руслана на приеме Риши Сунака / Фото из фейсбука премьера
Руслана на приеме Риши Сунака / Фото из фейсбука премьера
Руслана на приеме Риши Сунака / Фото из фейсбука премьера
- Напомним, что вокруг участия Русланы в мероприятиях, посвященных Евровидению 2023, разгорелся настоящий скандал. В апреле певица пожаловалась, что ее не пригласили выступить ни в финале, ни в полуфиналах, где будет Мария Яремчук, рэпер OTOY, Alyosha, Злата Дзюнька и другие.
- В Суспильном тогда объясняли, что рекомендовали BBC включить в финал не только Тину Кароль, Джамалу, Сердючку и Go_A, но и победительницу 2004 Руслану. По их словам, команда артистки "знает эти планы и провела необходимую подготовку".
- После публичной огласки сначала говорилось, что Руслана споет на Евровидении-2023, но вживую из Киева. В мае, наконец, выяснилось, что в гранд-финале покажут специальное видео с Русланой, записанное заранее в столице Украины Киеве. Ей якобы доверили символически "соединить" Киев и Ливерпуль.