Руслана и Александр Педан получили вторую вакцину от COVID-19

Победительница Евровидения-2004 певица Руслана и известный шоумен Александр Педан получили вторую дозу вакцины от COVID-19. После повторной прививки звезды чувствовали себя прекрасно.

48-летняя певица и 39-летний ведущий одни из первых в украинском шоу-бизнесе публично вакцинировались от коронавируса. Через 12 недель Руслана и Александр Педан получили вторую прививку.

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Процедура повторной вакцинации прошла в киевской городской больнице № 8. Перед введением корейской вакцины AstraZeneca врачи убедились, что давление и температура тела звездных пациентов в норме.

Дорогие братья и сестры, мы встретились и сделали себе вторую вакцину. Не болейте, здоровья и отнеситесь серьезно к процедуре вакцинации,

– призвала Руслана.

Добавим, Руслана и Александр Педан оказались среди числа пяти украинских звезд, которые вакцинировались в прямом эфире. Процедуру провели прямо в телестудии, чтобы повысить уровень доверия к прививкам против COVID-19.

На следующий день после вакцинации певица рассказывала, что спала дольше нормы, но ни слабости, ни других симптомов не чувствовала. Тогда как Александр Педан заявлял, что нечто подобное испытывал после прививки от гриппа.