Розовое мини, американские горки и карнавал: как Пэрис Хилтон отмечала второй день свадьбы

Задолго до желанной свадьбы Пэрис Хилтон заявляла, что гулять ее будут по меньшей мере три дня. Так и случилось, ведь на второй день невесте устроили вечеринку на пирсе в Санта-Монике. Это был настоящий карнавал с играми и аттракционами.

С виллы в элитном районе Лос-Анджелеса празднования свадьбы Пэрис Хилтон и Картера Реума перенеслось к океану – на пирс в городе Санта-Моника в штате Калифорния. Если под венец светская львица шла в роскошном белом платье со шлейфом и фатой, то во второй день не изменила себе – надела розовое мини.

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Образ Пэрис Хилтон во второй день свадьбы

Звездная невеста отмечала первый официальный брак в розовом платье длины мини. Этот наряд расшит стразами, которые прикрывают свероткровенную зону декольте, а его изюминкой стал пышный низ со шлейфом.

Гламурный образ total pink Пэрис Хилтон довершила фатой, сапогами на высокой танкетке и очками в виде сердец. Если в день церемонии у звезды был макияж карамельных оттенков, то для карнавала в Санта-Монике ее накрасили как куклу Барби – широкие стрелки, розовые тени и нюдовая помада. Волосы блондинки собрали в высокий хвост и немного подкрутили. Это фирменная прическа Пэрис.

Пэрис Хилтон во второй день свадьбы / Фото из инстаграма светской львицы

Пэрис Хилтон во второй день свадьбы / Фото из инстаграма светской львицы​

Пэрис Хилтон во второй день свадьбы / Фото из инстаграма светской львицы​

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Фото со второго дня свадьбы Пэрис Хилтон

Ночью на набережной заметили не только родных невесты – сестру Ники Хилтон и маму Кэти Хилтон, но и звездных друзей – Деми Ловато, Билли Айдола, Фея Резника и других. Гостей развлекал именитый диджей и продюсер Diplo.

Так как вечеринка проходила в парке развлечений, то все желающие катались на колесе обозрения, американских горках и машинках. Похоже, Пэрис Хилтон все же удалось превратить свою свадьбу на грандиозное празднование этого года.

Во второй день моего трехдневного празднования свадьбы мы устроили неоновую вечеринку на пирсе Санта-Моники. Это была такая эпическая ночь,

– поделилась эмоциями новоиспеченная жена.

Пэрис Хилтон с мужем Картером Реумом/ Фото из инстаграма светской львицы

Пэрис Хилтон во второй день свадьбы/ Фото из инстаграма светской львицы

Пэрис Хилтон с сестрой Ники​/ Фото из инстаграма светской львицы