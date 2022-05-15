Розовая панама и "Stefania": украинцы вдохновляют иллюстрациями после победы Kalush

Победа Kalush Orchestra на Евровидении вдохновила миллионы людей в Украине и за рубежом. Все убеждены, что это первая победа в борьбе с Россией. Украинские иллюстраторы отреагировали на триумф красивыми "артами", пленившими соцсети.

Украинцы всегда мгновенно и творчески реагируют на любые происходящие в Украине события. Это может проявляться в картинах, графических иллюстрациях, песнях, вышитых изделиях, одежде и других. Если раньше художники рефлексировали над трагическими событиями, связанными с войной, то нашелся положительный повод – победа Kalush Orchestra на Евровидении.

Важно Kalush Orchestra со сцены Евровидения-2022 призвал спасти бойцов "Азовстали"

Поклонников группы и просто небезразличных пользователей очень тронула речь лидера группы Олега Псюка о Мариуполе и освобождении людей из "Азовсталя". Многим участникам Евровидения также понравилась изюминка образа Олега Псюка – розовая панама, а песню "Stefania" на украинском языке начали петь во всем мире.

Сохраните "Азовсталь" и розовая панама / Иллюстрация @bright_arts

Тимофей Музычук и Олег Псюк из Kalush Orchestra / Иллюстрация @red_ruth_art

Ангел "Азова" держится за Пизанскую башню в Италии / Иллюстрация @julia_kosivchuk

Группа Kalush Orchestra на Евровидении-2022 / Иллюстрация @marginai_

Розовая панама Олега Псюка / Иллюстрация Александра Грехова

Килиммен и Олег Псюк из группы / Иллюстрация @dyvna.art

Костюмы участников Kalush Orchestra / Иллюстрация @dyvna.art

Кот Инжир тоже болел за Kalush на Евровидении-2022 / Фото из фейсбука "Кота Инжира"