Українці завжди миттєво і творчо реагують на будь-які події, що відбуваються в Україні. Це може проявлятись у картинах, графічних ілюстраціях, піснях, вишитих виробах, одязі та в іншому. Якщо раніше митці рефлексували над трагічними подіями, пов'язаними з війною, то зараз знайшовся позитивний привід – перемога Kalush Orchestra на Євробаченні.

Важливо Kalush Orchestra зі сцени Євробачення-2022 закликав врятувати бійців "Азовсталі"

Прихильників гурту і просто небайдужих користувачів дуже зворушила промова лідера гурту Олега Псюка про Маріуполь та визволення людей з "Азовсталю". Також багатьом учасникам Євробачення сподобалась родзинка образу Олега Псюка – рожева панама, а пісню "Stefania" українською мовою почали співати у всьому світі.

Збережіть "Азовсталь" та рожева панама / Ілюстрація @bright_arts в інстаграмі

Тимофій Музичук та Олег Псюк з Kalush Orchestra / Ілюстрація @red_ruth_art в інстаграмі

Ангел "Азову" тримається за Пізанську вежу в Італії / Ілюстрація @julia_kosivchuk в інстаграмі

Гурт Kalush Orchestra на Євробаченні-2022 / Ілюстрація @marginai_ в інстаграмі

Рожева панама Олега Псюка / Ілюстрація Олександра Грехова

Килиммен та Олег Псюк з гурту / Ілюстрація @dyvna.art в інстаграмі

Костюми учасників Kalush Orchestra / Ілюстрація @dyvna.art в інстаграмі

Кіт Інжир теж вболівав за Kalush на Євробаченні-2022 / Фото з фейсбука "Кота Інжира"