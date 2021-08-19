Известная супермодель Рози Хантингтон-Уайтли и актер Джейсон Стэйтем ожидают рождения второго ребенка! Звезда неожиданно опубликовала фото, где позирует с округлым животиком.

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэйтем во второй раз станут родителями

Бывшая "ангел" Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли сообщила волшебную новость о том, что она беременна во второй раз. Вместе с голливудским актером Джейсоном Стэйтемом она ожидает второго общего ребенка.

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Рози Хантингтон-Уайтли на личной странице в инстаграме опубликовала серию фото, на которых демонстрирует стильные образы. Но последнее фото в подборке было самым актуальным – на нем модель позировала с округлым животиком.

Знаменитость сфотографировалась в зеркале, улыбающейся представ перед камерой. Она выбрала белоснежное обтягивающее платье длины миди, удачно подчеркивавшее беременность. Рози Гантингтон-Уайтли дополнила образ нежно-коричневыми босоножками на высоком каблуке, бусами на шее и роскошными серьгами.

Модель распустила и выровняла волосы, а на лице сделала макияж. Она подчеркнула глаза розовыми и сиреневыми тенями и накрасила губы глянцевой помадой в тон.

Второй раунд,

– подписала фото Рози.



Рози Хантингтон-Уайтли беременна / Фото из нстаграма модели

Отношения Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стейтема