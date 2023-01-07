"Пусть мир воцарится в нашей Украине": как звездный бомонд поздравляет с Рождеством Христовым

"С Рождеством Христовым! Божьей милости и милости всем! Молимся за нашу великую семью, Украина!"

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"Украиночка маленькая,

Пышечка с вареньем,

Буду хорошо смаковать!

С Рождеством,

буду Вас приветствовать!

Христо ся рождает!"

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"Христос родился!"

"С Рождеством всех, кто празднует сегодня. Сегодня за одним столом в Святой вечер молимся за мир, за согласие и победу. Наша семья в этом году празднует две даты и постепенно переходим на празднование 24 декабря, как и большинство украинцев. С Рождеством, родные".

Григорий и Кристина Решетники

"В этом году отпраздновали Рождество дважды – так решили родители! А они для нас – святые люди! С праздником вас, дорогие украинцы! Мира, согласия, любви и победы нашей стране. Святый вечер в кругу самых родных! С Рождеством Христовым!"

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Елена Зеленская

"С Рождеством всех, кто празднует сегодня".

Alyona Alyona

"Я знаю, что этот год изменил нас всех. У многих людей изменился состав семьи, у кого-то она стала больше, а у кого-то, к сожалению, меньше. Но я хочу пожелать всем, чтобы при любых обстоятельствах семейное тепло и уютный семейный огонь всегда был с вами и из года в год передавался от старшего поколения к младшему. Всех поздравляю с Рождеством Христовым".

Лилия Ребрик

"Такие дни очень нужны: когда вместе вопреки всему и несмотря ни на что. Когда будто отключаешь мысли, ставишь все на паузу и совсем немножко, но все же расслабляешься. Когда хотя бы раз в год, но обязательно в январе, на Рождество едешь к своим, когда чувствуешь себя дома, рядом с мамой и папой – как когда-то давно в детстве. Традиции, навеки со мной, семейные ценности и воспоминания. Это то, что дает силы выстоять в это время и не просто выстоять, а двигаться и идти дальше. Самое дорогое и ценное. С Рождеством тех, кто отмечает сегодня. Пусть ваши семьи всегда будут рядом!"