Маша Ефросинина показала первые новогодние декорации: редкое фото с сыном

Несмотря на все, украинцы готовятся к новогодним праздникам, создают дома уютную атмосферу. Ведущая Маша Ефросинина показала первые праздничные декорации, которые выбирала вместе с сыном.

До новогодних праздников остались считанные недели. Чтобы хоть немного отвлечься от войны, украинцы понемногу украшают свои дома рождественским декором.

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Маша Ефросинина готовится к праздникам

Ведущая опубликовала фото, сделанное с сыном в лифте. На фотографии Маша изображена в светлом пуховике, шапке, без макияжа. В руках звезда держит красивые елочные веточки, из которых изготовили фигурку оленя. Александр позировал возле мамочки, держа в руках коробку конфет. Они оба искренне улыбались и наслаждались моментом.

Олень, конфеты "Утренний Киев" и моя самая добрая, любимая мордашка,

– написала Маша под фото.



Маша Ефросинина с сыном / Фото из инстаграмма ведущей

Недавно ведущая приехала в Украину, где у нее был насыщенный рабочий график, съемки. Пока неизвестно, сделан ли этот кадр в Киеве, поскольку во время войны Ефросинина с детьми живет за границей. Также неизвестно, где знаменитость проведет новогодне-рождественские праздники.