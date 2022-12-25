Позвольте заколядовать: 7 аутентичных колядок из разных уголков Украины
В день Рождества Крестового в этом году как никогда важно поддерживать базовые украинские традиции. А их неотъемлемой частью есть колядки. Мы собрали 7 самых интересных песенных достояний со всей Украины, которые вы можете выполнить с родными дома.
В целях сохранения рождественских украинских традиций и интеграции их в современность 24 декабря состоялась премьера нового рождественского фильма "Колядки на Кудрявке" на MEGOGO. Авторы проекта представили аутентичные и малоизвестные колядки в исполнении звезд с современным электронным саундом и фольклорным украинским хором.
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Аутентичные песни, которые можно найти ниже, получили новое звучание в исполнении популярных артистов: Jamala, Wellboy, Dantes, Lely45, Тонка, ЮЮ, Tery и группы "ЩукаРыба". Послушать колядки можно будет уже с 30 декабря, когда они появятся на популярных площадках для прослушивания музыки и подкастов.
А теперь 24 канал совместно с создателями фильма делятся семью аутентичными колядками из разных уголков Украины, которые прозвучали в проекте.
Когда появились колядки
Колядки появились как песни-прославление языческого бога Коляды. Они имели огромное обрядовое значение. Колядки были направлены на поздравление и пожелание хорошего урожая, а с приходом христианства главным образом стал Сын Божий, ведь народ умело вылетал библейские сюжеты в фольклор.
В период Советского Союза колядников разгоняли, поэтому традиция сохранялась преимущественно в украинских селах, где власти не хватало "антиколядных" сил. При этом в каждом регионе были свои отличия: время колядования, рождественская звезда, герои вертепа и, конечно же, тексты.
"Ой, добрий вечір, пан-хазяїну"пгт. Гоголево (хутор Марченко), Великобагачанский р-н, Полтавская обл.
У колядки родом из Полтавщины сюжет очень похож на "Добрий вечір тобі, пане господарю", но с несколько видоизмененной мелодией. В архаическом варианте этой колядки трое гостей – это солнце, луна и звезды. Здесь они не просто превозносятся, а призваны принести пользу в хозяйстве отдельной семьи.
Ой добрий вечір, ой добрий вечір,
пан-хазяїну
Вставай з постели, вставай з постели,
вимітай двори
Вимітай двори, вимітай двори,
застелай столи
Застелай столи, застелай столи
ще й все килимами
Буде до тебе, буде до тебе,
аж троє гостей
Аж троє гостей, аж троє гостей,
троє радостей
"А у нашого хозяїна"с. Шаровка, Богодуховский р-н, Харьковская обл.
Издавна колядки были языческими произведениями, но постепенно библейско-христианские элементы стали вкрапляться в тексты. Так в этой колядке элементы анимизма "А на небі місяць, ой то ж сам хазяїн" переплелись с религиозными "Христос народився, сам Господь звеселився".
А в нашого хазяїна і ворота нові
Приспів: Рай розвивсь, рай розвився,
Христос народився, сам Господь звеселився.
І ворота нові, і стовпи золоті
І столи тисові, і скатерті парчові
А за тими стопами сидять святі з перами
Сидять святі з перами, промовляють словами
А на небі місяць, ой то ж сам хазяїн
А на небі зірка, ой то ж хазяєчка
"Ой була, була в батечка дочка"с. Виноградное, Могилев-Подольский р-н, Винницкая обл.
Эту адресную колядку исполняли персональнохолостой девушке, освещая ее лучшие человеческие черты: доброту, трудолюбие, верность. Поэтому почти во всех таких колядках составным элементом есть обещания вознаграждения за удачный характер девушки и пожелание счастливой судьбы.
Ой була, була в батечка дочка.
Дунаю, Дунаю, море, а Слава, зоре, серденько.
Прийшов до неї батечко її.
– Ой Слава, дочко, урви яблучко.
– Ой не врву, не врву, милому держу.
Прийшла до неї матінка її.
– Ой Славо, дочко, зірви яблучко.
– Ой не врву, не врву, милому держу.
Прийшла до неї сестричка її.
– Ой Славо, сестро, урви яблучко.
– Ой не врву, не врву, милому держу.
Прийшов до неї миленький її.
– Ой Славо, любо, урви яблучко.
– Ой урву, урву, для тебе держу.
Яблучко рвала гречная панна.
Гречная панна нам Мирослава.
Від цього слова бувай здорова.
"А в пана-пана"с. Бобровник, Зиньковский р-н, Полтавская обл.
Поздравление – это уважение хозяина и его семьи. Часто для каждого из семьи пелась адресная колядка, которая возвеличивала их и устремлялась на личные желания: выйти замуж, родить детей или просто иметь хорошее состояние в следующем году.
А в пана, в пана посеред двора
Приспів: Рай розвився,
Христос народився
А в пана сего, в домі его
Посеред двора світлонька нова
А в тій світлонці столи стояли
А на тих столах три куби вина
"А що звечора"с. Клюшниковка, Миргородский р-н, Полтавская обл.
Хотя в колядке и воспетое рождение Иисуса Христа, она не считается церковной. После принятия христианства на наших землях Библия была малодоступна простым неграмотным людям, так что в таких произведениях народ отражал собственное видение библейских образов и сюжетов.
А що звечора, а Син Божий народивсь
А з пів ночі небо й землю сотворив
Та народився із дівиці Марії
Присвятився Пресвятої Богородиці
Та на Йорданії тихо вода стояла
Там пречиста свого сина купала
А купаючи всю ризами спливла
А сповивши василечки вложила
А над тим дитям три Анголи дихало
До схід сонця аж три царі приїхало
А що перший цар миром божим мирував
А другий цар Сином Божим називав
А другий цар Сином Божим називав
А третій цар квіточкою дарував
А то не квітка, то святоє Рождество
По всім світу поміж миру радісно!
"Ой грало море в неділю рано"г. Киев
Архаическая мифологическая колядка, в которой отразились взгляды праукраинцев и сохранились элементы древних культов. Для этой группы песен привычны мотивы сотворения мира, элементы тотемизма, а также образы солнца, луны, звезд, птиц, воды и земли.
Ой грало море в неділю рано
Приспів: Дай Боже
А серед моря стоїть сосниця
На тій сосниці три голубоньки
Три голубоньки радоньку радять
Радоньку радять, як світ сновати
Що перший голуб в море й упірнав
Виніс він з моря золотий камінь
Що другий голуб в море й упірнав
Виніс він з моря срібляний камінь
Що третій голуб в море й упірнав
Виніс він з моря мідяний камінь
Що з золотого сонце постане
А з срібляного — ясен місячик
А з мідяного — дрібні зіроньки
"А в полі-полі вишня стояла"с. Старые Кони, Заречненский р-н, Ровенская обл.
Без доступа к библейским источникам народ имел только собственное видение сотворения мира. А также свое представление о Господе – как он живет и помогает людям. Их просьбы к нему были направлены на щедрый урожай, как и прежде языческих богов.
Ой в полі в полі вишня стояла
Приспів: Рождество Твоє вишня стояла
А на той вишні свіча палала
А з тої свічі іскринка впала
А з той іскринки озерце стало
А в тім озерці сам Бог купався
Сам Бог купався в золото вбрався
Да й сів на крісла розложив листа
Да й став читати що людям дати
Копу пшениці на паляниці
А копу гречки на варенички
Копу ячменю ще й грошей жменю
А копу вівса да й коляда вся
Все эти колядки собраны в специальных исследовательских экспедициях. Участница фольклорной группы "ЩукаРыба" Ярина Сизик рассказывает:
"Моя цель – показать, что украинское наследие и традиции естественны для всех украинцев, а не чем-то незнакомым, сакральным. Для нас важно показать традиционные украинские песни в аутентичном виде, сохранить оригинал. Но я понимаю, что важно научиться работать с новыми аудиториями, чтобы наше просвещение было еще более эффективным. Украинская песенность – это характерная особенность украинского мировоззрения, песни были неотъемлемой частью быта и жизни и буквально сопровождали людей от рождения до смерти".
Ярина Сизик – искательница колядок
Счастливого Рождества всем в Украине!