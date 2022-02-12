Roxolana поделилась, почему именно она должна победить в Нацотборе и назвала главного конкурента

Уже сегодня, 12 февраля, состоится финал Национального отбора на Евровидение-2022. Одной из тех, кто будет бороться за право представлять Украину на песенном конкурсе, будет Roxolana.

Roxolana (настоящее имя – Роксолана Сирота) является одной из восьмерых финалистов нынешнего Нацотбора. Уже через несколько часов она в прямом эфире презентует песню GIRLZZZ, с которой стремится представлять Украину в Турине.

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Почему Roxolana должна победить на Нацотборе

Накануне финала артистка дала интервью, в котором отметила, что ее уникальность проекта в том, что делает и транслирует современную, прогрессивную, молодежную и крутую украинскую культуру. В каждом проекте исполнительница создает симбиоз традиций и современного, а старинные элементы использует на современный лад.

Хочу показать, что украинские музыка и артисты могут быть конкурентоспособными и на зарубежном рынке,

– сказала Роксолана.

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Roxolana о конкурентах

Певица отметила, что у всех финалистов одна цель и должна быть здоровая, экологическая конкуренция. Они все должны работать на одно благо, чтобы люди выбрали крутого артиста, который лучше всего сможет представить Украину в Италии.

Мне кажется, что Евровидение – это самый непредсказуемый конкурс, ведь всегда очень трудно спрогнозировать, какое настроение будет у людей и за какую песню им захочется проголосовать,

– поделилась мыслями финалистка.

Роксолана заметила, что все финалисты очень профессиональны. Все участники Нацотбора общаются на репетициях, у них сложилась хорошая атмосфера во время подготовки.