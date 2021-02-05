Российской актрисе Глафире Тархановой на 3 года запретили въезд в Украину. Актриса сыграла главную роль в сериале "Непотопляемая", который снимали в Крыму.

Российская актриса незаконно посещала временно оккупированную территорию Украины АР Крым. Сотрудники Госпогранслужбы задержали ее в аэропорту "Борисполь".

Читайте также Из-за посещения Крыма: солисту белорусской группы "Песняры" запретили въезд в Украину

Актриса прибыла в Украину в четверг, 4 февраля. Она прилетела рейсом из Стамбула. Военнослужащие Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что в 2020 году гражданка России незаконно находилась в Крыму.

Россиянка нарушила установленный порядок въезда и выезда. Известно, что она исполняла главную роль в сериале "Непотопляемая", съемки которого проходили в Крыму. По этой информации можно сделать вывод, что в пересечении границы отказали Глафире Тархановой, ведь именно она является главной героиней этого сериала.

За нарушение украинского законодательства пограничники привлекли гражданку России к административной ответственности. Ей отказали в пересечении границы, а также в течение трех лет актриса не сможет въезжать в Украину.

Что известно о Глафире Тархановой?

Глафира Тарханова – российская актриса театра и кино. С 2002 года она играет в театре "Сатирикон". В 2005 году окончила актерский факультет Школы-студии МХАТ. За время своего творчества она уже сыграла десятки ролей в спектаклях, фильмах и сериалах.

В 2003 году Глафира вышла замуж за актера Малого театра Алексея Фаддеева. Супруги воспитывают четырех сыновей.

Данные собраны на основе Википедии