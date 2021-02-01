Из-за посещения Крыма: солисту белорусской группы "Песняры" запретили въезд в Украину
Солисту белорусской группы "Песняры" Валерию Дайнеко запретили въезд в Украину. Это произошло из-за незаконного посещения им Крыма летом прошлого года.
Источник: Государственная пограничная служба Украины
В воскресенье, 31 января, сотрудники Государственной пограничной службы Украины остановили в аэропорту "Борисполь" белорусского музыканта.
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Солисту группы "Песняры" запретили въезд в Украину
Музыкантом оказался солист известного белорусской группы "Песняры" – Валерий Дайнеко. Он незаконно посещал оккупированную территорию Украины АР Крым.
В частности, Валерий Дайнеко посещал Крым летом 2020 года. Он нарушил порядок въезда и выезда из полуострова.
Во время общения с пограничниками, солист группы подтвердил то, что приезжал в Крым незаконно. По его словам, он попал туда самолетом, через закрытый пункт пропуска "Симферополь".
Валерию Дайнеко запретили въезд в Украину на 3 года за нарушение законодательства. Он вылетел из страны рейсом в Минск, с соответствующим штампом в паспорте.
Также известно, что солист группы "Песняры" в сентябре 2020 года участвовал в фестивале "патриотического направления" "Дорога на Ялту", который проводился в Крыму.
Пограничники запретили въезд в Украину солисту группы "Песняры": смотрите видео онлайн:
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