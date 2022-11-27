17 октября удалось вернуть из российского плена 108 украинок. Это был первый совершенно женский обмен. "Фонд Маша" выступил с инициативой помочь в реабилитации этих женщин, передает 24 канал.

Читайте также Душат слезы, – Ефросинина вспомнила, как кричала на мужчину, ушедшего добровольцем в ВСУ

С реабилитацией женщин, находившихся в русском плену, помогает "Фонд Маша"

25 ноября в лагерь "Несокрушимой мамы" заехали 20 таких женщин вместе со своими детьми. Это только начало совместной работы "Фонда Маша" и государства.

"Месяц назад наша команда, как и все украинцы, увидела новость, что из плена освобождены 108 украинок. Тогда у нас как раз закончилось рабочее совещание, на котором глава Фонда Татьяна Мураткина рассказывала о фантастических результатах перемен "Несокрушимой мамы". И мы подумали: если наша методология уже доказана, мы можем и должны помочь украинкам, которые были в плену, потому что страшно представить, в каком психоэмоциональном состоянии они вернулись в Украину.С этим предложением и результатами нашей программы реабилитации мы обратились к вице-премьеру Ирине Верещук. В предварительном разговоре она приняла предложение Фонда о сотрудничестве, прошло несколько недель – и первые 20 женщин вместе с детьми заехали в лагерь "Несокрушимой мамы", – поделилась Маша Ефросинина.



Ефросинина помогает женщинам, которые были в плену / Фото пресс-службы

Обратите внимание! Программа реабилитации "Несокрушимая мама" специально разработана специалистами по психологии и посттравматическим синдромам для женщин и детей, пострадавших от войны. Это 3-недельный офлайн-лагерь, где с участниками проекта работают психологи, а затем – онлайн-поддержка в течение трех месяцев. Поддержать проект можно здесь.

Состояние украинок, которые были в плену, хуже состояния тех женщин, которые пережили оккупацию. Пребывание в плену забрало жажду к жизни. К реабилитации этих женщин привлекают специалистов, которые работают исключительно в узком профиле работы с освобожденными из плена. В программу "Несокрушимая мама" женщины попадают не сразу после освобождения из плена. Сначала они проходят государственные программы, где стабилизируют психологическое состояние.

Напомним, с первых дней войны фонд Маши Ефросининой помогает женщинам и детям, пострадавшим от вторжения России. В августе ведущая вернулась в Украину из Германии, где жила с детьми. По дороге в Киев она заехала в Карпаты, чтобы пообщаться с участницами своего проекта "Несокрушимая мама" – женщинами из оккупированных территорий и горячих точек.