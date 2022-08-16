В июне благотворительный фонд Маши Ефросининой, которая вернулась в Украину, запустил программу реабилитации женщин и детей, пострадавших от войны – "Незламна мама". Это трехнедельная реабилитация в Карпатах, помогающая справиться с психологическими и физическими травмами.

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Маша Ефросинина встретилась с женщинами с оккупированных территорий

"Перед тем, как ехать в Киев, я посетила несколько локаций на западе Украины, где расположена часть наших реабилитационных лагерей "Незламна мама", чтобы пообщаться (Боже, сама не верю) уже с седьмой и восьмой сменами женщин и детей из наиболее пораженных войной территорий", – поделилась Маша Ефросинина.

Она устроила им сюрприз и пришла без предупреждения. С одними телезвезда изготовляла свечи из медового воска, а с другими – плела маскировочные сетки. Однако главная цель ее приезда – доказать женщинам, что следует доверять свою боль специалистам и возвращаться к жизни, ведь только так можно возродиться ментально.

Мы делали свечи из медового воска и говорили о том, как важно сейчас делать что-то для себя. Находить силы посвящать время своему обновлению. Во втором лагере мы плели сетки, обещали друг другу учиться принимать помощь просто так, потому что мы – украинки, мы еденные,

– рассказала Маша Ефросинина.

Ведущая призналась, что в ее реабилитационном лагере женщины и дети из самых горячих точек Украины – из Луганска, Славянска, Харькова, Бахмута, Изюма, Мариуполя, Херсона, Николаева, Рубежного, Донецкой области, Чернигова. Почти все они – жены военных, их мужья сейчас на фронте.

К слову, муж Маши Ефросининой тоже пошел добровольцем. Однако он не на фронте, а в Киеве. В своем добровольческом отряде Тимур Хромаев отвечает за поставку крупных медицинских гуманитарных грузов.