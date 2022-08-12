Каждая вторая на Spotify и каждая четвертая на Apple Music: сеть злится из-за русских песен

В топы украинских музыкальных чартов снова вылезли русские песни. Больше всего артистов из страны-агрессорки слушают на Spotify и Apple Music.

На шестой месяц войны в Украине зафиксировали нелестную статистику – у нас и дальше слушают российский шлак. Так, самая лучшая ситуация на Youtube Music, а самая плохая – на Spotify.

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В топах Spotify и Apple Music русские песни

Стриминговая платформа Spotify самая популярная среди украинских пользователей, но ситуация с российским контентом там самая плохая – музыкальный рейтинг возглавляет российская композиция. Аж 46 из 100 песен русские, это почти каждая вторая. Чарт Apple Music тоже не радует – 27% песен выпущены артистами из страны-агрессорки.

"Каждая 4 песня в топ 100 Украина – российская. Каждую 4 ракету не успевает сбить украинская система ПВО. Стыдно", – написали в инстаграм-паблике Svoi Ukraine.

Как реагирует сеть

"Видимо, вас просто не коснулась война, если вы и дальше слушаете, смотрите русское";

"Опомнитесь люди, убивайте в себе малоросса! Ничего красивого, назидательного, культурного в росдранте нет";

"На свете еще 194 страны, уверена, что музыку большинства из них вы не слушали ни разу. Можно для начала исследовать сцену поддерживающих нас. Польская музыка, например, меня невероятно поразила";

"Всю жизнь ненавидела российские песни. Песни, которые лишены здравого смысла и наполнены призывом к травкам, наркотикам, понтам, алкоголю";

"Нет слов, одни эмоции";

"Граждане, вы что совсем?"

что больше всего украинского контента сейчас на Youtube Music – 76% и Deezer – 61%.