Российская музыка и эротические фото: как живет Слава Каминская во время войны в Нидерландах

Певица Слава Каминская во время войны с детьми уехала из Украины. Сейчас семья проживает в Нидерландах. Но даже сейчас артистка не отказывается от русской музыки и не переходит на украинский язык, как это сделало большинство ее коллег.

В сети артистка публикует ролики, снимаемые под треки российских исполнителей, не осуждающих войну. А с Днем Киева Слава поздравила, опубликовав эротическое фото, на котором изображена в нижнем белье.

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Выезд в Нидерланды

В Нидерланды исполнительница отправилась вместе с двумя детьми и матерью. Она неоднократно жаловалась на жизнь в этой стране, однако возвращаться домой не планирует. Каминская рассказывала, что там все очень дорого, сложно найти жилье. Слава с родными живут в поселке, в гостинице, которую им предоставили. В настоящее время четыре человека и собака уживаются на 10 квадратных метрах.

Многие коллеги Славы, также выехавшие за границу, пытаются помогать Украине оттуда. Звездные мамы выступают на благотворительных концертах, рассказывают о войне в разных странах мира. Все это активно освещается в сети. Однако на личной инстаграм-странице Каминской нет информации о том, как она помогает ВСУ. Артистка распространяет контент с детьми, на видео и в сообщениях пользуется русским языком.

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Слава Каминская не отказывается от русского языка

До войны в Украине было немало русскоговорящих знаменитостей, однако теперь они решили навсегда отказаться от языка страны-агрессорки. Слава же продолжает говорить по-русски, потому что "так удобнее".

Мне всегда так было проще. Я думаю на русском. Да, я могу говорить по-украински, но мне приходится извращать слова. Возможно, когда-нибудь и начну говорить, но мне удобнее так,

– заявляла артистка.

Правда, 13 мая состоялась премьера украиноязычной песни "Домой", которую Каминская написала сама.

Но в инстаграм-сториз звезда продолжает публиковать русскоязычный контент. В частности, она часто снимает короткие ролики, где поет под треки российских исполнителей, умалчивающих войну в Украине.

Слава Каминская слушает трек Artik & Asti: смотрите видео онлайн

Эротические фото во время войны

29 мая сеть изобиловала поздравлениями с Днем Киева. Слава Каминская из Нидерландов также присоединилась к поздравлениям. Однако она опубликовала фото в эротическом белье черного цвета. На снимке певица держала в руках таблички с надписями "С пробегом" и "Новинка". Подписала его на русском языке: "Хочу так же гнать. Хочу быть свободной в любимом городе. С днем рождения, Киев".



Слава Каминская поздравила с Днем Киева / Фото с инстаграмма певицы

В комментариях под этим сообщением многие поклонники выразили возмущение. Пока в Украине идет война, Каминская отмалчивается в Нидерландах и публикует фотографии, которые совсем неуместны в то время, когда в Украине ежедневно погибают люди.

"Чрезвычайно патриотично! Что с вами происходит, когда вы покидаете государство? Где сообщения в поддержку Украины?"

"Уже пора на украинском, чтобы не распространять язык оккупантов и рашистов! Слава Украине и ВСУ!"

"Языком кацапа".

"Народ, а поблагодарить людей, которые ценой своей жизни защищали Киев, защищают нас, чтобы мы могли гулять по Киеву или Львову? Ты хочешь гнать, а герои – только домой, к женам, детям, родителям".

Комментарии под сообщением Славы Каминской / Скриншоты из инстаграмма певицы