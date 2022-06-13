Российская группа, развлекавшая оккупантов в Херсоне, попала в аварию

Карма работает. 12 июня российская группа "Земляне" развлекала российских захватчиков во временно оккупированном Херсоне, а по дороге оттуда попала в аварию. К сожалению, "день России" завершился для россиян только испугом.

Известно, что в автобусе вместе с группой находились и другие артисты, развлекавшие оккупантов. В то время, когда в Украине ежедневно гибнут ни в чем не повинные дети, оккупанты устраивают масштабные празднования.

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Российская группа попала в аварию после выступления в Херсоне

В украинском Херсоне россияне 12 июня устроили празднование "дня России", куда пригласили артистов, поддерживающих войну. Среди них была популярная группа "Земляне". По дороге из Херсона автобус, в котором ехал коллектив, попал в ДТП.

Ночью на плохо освещавшейся трассе автобус чуть не столкнулся с фурой. По словам пассажиров, если бы водитель автобуса не съехал в кювет, все могло бы закончиться гораздо серьезнее. Артисты, развлекавшие убийц, только испугались и получили синяки.

Отметим, что российские артисты продолжают демонстрировать миру наглость и бездарность. Они выступают перед оккупантами, прославляя страну-агрессорку, но воруют песни у украинцев. Так, недавно сетью ширилось видео, на котором российский музыкант поет известный трек группы "Скрябин" – "Мам". Оккупанты украли не только мелодию, но и текст песни, просто перевели его на русский язык.

Это не первая украинская песня, которую украли кафиры. Тиктокер из Закарпатья ответил захватчикам, потролив их. Как это сделал – смотрите по ссылке.