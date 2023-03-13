Россияне придумали фейк о выступлении Макса Барских на Муз-ТВ: "подгорало" даже у пропагандистов

Одно из билетных агентств России придумало, что Макс Барских будет выступать на музыкальной премии Муз-ТВ в Москве. Кремлевская пропагандистка Яна Поплавская подняла шумиху из-за этого и якобы добилась, чтобы украинца убрали с сайта. Однако информация оказалась фейком.

Российская актриса и телеведущая Яна Поплавская чуть не лопнула, увидев, что Макса Барских пригласили на национальную музыкальную премию "Муз-ТВ 2023", которая состоится в Москве 2 июня. Она удивилась, что певец, что "полил страну помоями, запретил слушать свои песни" и стал персоной нон грата в России, приедет на шабаш на ЦСКА. Конечно же, вместо фактчекинга пропагандистка занялась поиском предателей.

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Россияне разозлились из-за своего фейка о Максе Барских на Муз-ТВ

Как-то Макс Барских, он же Николай Бортник заявил, что больше не приедет в "дырявую Россию", и что у него нет желания петь для "глупых людей, проникнутых ненавистью к Украине". А сегодня мне позвонили возмущенные друзья-артисты и отправили ссылку на сайт, где продаются билеты на премию Муз-ТВ 2 июня с участием Макса-Николая,

– возмутилась кремлевская пропагандистка.

Фейк россиян о Максе Барских / Фото с телеграмма Поплавской

Поплавская даже предположила, что выступлением Макса Барских занимается "филиал украинского концертного агентства в России". Однако все оказалось куда проще – россияне придумали очередной фейк и сами разозлились на него.

Интересно, что пропагандистка все равно обрадовалась, потому что "оказалась рупором, который может менять ситуацию в культуре".

Вместе мы сила! Макс Барских исчез с сайта билетного агентства. Телеканал МУЗ-ТВ официально, а также в комментариях под моим постом, опроверг участие Барских в премии и концерте, призвав следить за информацией на официальном сайте канала,

– похвасталась Яна Поплавская.