"Уроды": как украинские звезды реагируют на обстрел россиянами Сум
Сегодня, 3 июля, Россия атаковала Сумы "Шахедами". В результате был сильно поврежден пятиэтажный жилой дом.
В Сумской ОВА добавили, что на 13:00 предварительно било 16 раненых, 1 человек погиб в результате прилета дронов-камикадзе. Украинцы эмоционально реагируют на жестокость русских военных. 24 Канал собрал реакции знаменитостей.
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Злата Огневич
Певица выступила вчера для украинских военных в Сумской области. К счастью, к моменту прилета она вместе с командой уже была за пределами города.
С нашей командой все хорошо. Мы уехали в тот момент, когда все произошло,
– заметила знаменитость.
Злата Огневич отреагировала на обстрел Сум / Скриншот с инстаграм-сторис
Маша Ефросинина
Украинская ведущая распространила кадр с места прилета "Шахедов" в дом в Сумах. Кроме того, она вспомнила о количестве пострадавших от российской атаки.
Маша Ефросинина отреагировала на обстрел Сум / Скриншот с инстаграм-сторис
Тарас Цымбалюк
Актер опубликовал видео с момента попадания дронов-камикадзе.
Ублюдки,
– эмоционально написал под видео артист.
Тарас Цымбалюк отреагировал на обстрел Сум / Скриншот с инстаграм-сторис
Монатик
Исполнитель опубликовал видео с места попадания дронов-камикадзе. Он также выразил свои соболезнования семьям погибших от российской атаки.
Сумы. Искренние соболезнования семьям погибших. Ракеты российских террористов снова ударили по дому мирных людей,
– отметил певец.
Дмитрий Монатик отреагировал на обстрел Сум / Скриншот по инстаграм-сторис
Андрей Бедняков
Ведущий в инстаграмме поделился фотографией следствий попадания в Сумах.
Российский террор не заканчивается,
– подчеркнул в своей сторис Бедняков.
Андрей Бедняков отреагировал на обстрел Сум / Скриншот с инстаграмм-сторис
Как украинские артисты реагируют на атаку / Фото с инстаграм-сторис