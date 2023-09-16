Участник "Холостячки-2" Свечкоренко сделал операцию по пересадке волос: как она теперь выглядит

Участник "Холостячки-2" Роман Свечкоренко удивил поклонников сменой имиджа. Он побрился налысо. Как оказалось, это мужчина сделал перед операцией по пересадке волос.

Такой подарок на свадьбу ему сделала жена, потому что знала, что он об этом давно мечтал. Теперь Роман показал, как выглядит после операции. Как иронически отметила его возлюбленная, он теперь "надутый эльф".

Вас также может заинтересовать Эксдружина Остапчука ответила, подала ли в суд бывшего: "Жду совести"

Почему Свечкоренко решил сделать операцию

Как оказалось, еще с детства у блоггера не было ровной линии лба, а с возрастом она начала увеличиваться. Он уже более 3 лет думал над тем, чтобы сделать операцию по пересадке волос. Его любимая об этом знала, потому решила сделать приятно Роману и подарила ему сертификат на процедуру.

По словам блоггера, операция длилась семь часов и была очень болезненной. Теперь Свечкоренко проходит реабилитацию. В частности, ему можно спать только на спине со специальной подушкой. Поэтому первые дни Роман почти не высыпается.

Кто такой Роман Свечкоренко? Это эксучастник реалити "Холостячка-2". Он покинул проект в финале после неожиданного возвращения в шоу. Роман психолог, однако сейчас больше занимается развитием своего блога в инстаграмме. На сегодняшний день у него более 795 тысяч подписчиков. Свечкоренко десять лет был женат. С бывшей женой Илоной он воспитывает общую дочь Мию. В конце августа Роман женился во второй раз. Отношения с инстаграмм-блогером Валерией Чернецкой начались почти сразу после проекта "Холостячка-2". Девушка на 10 лет младше избранника.

Не только Свечкоренко