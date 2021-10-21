В 5 выпуске "Холостячки" Злата Огневич вместе с несколькими участниками отправилась на Кипр. Там и состоялся первый поцелуй сезона. Счастливцем стал Дмитрий Шевченко.
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Дмитрий рассказал о первом поцелуе
Мужчина рассказал, что такому романтическому моменту способствовала атмосфера вокруг.
Она та девушка, которая мне нравится, у меня к ней чувства. Лучше действовать, чем много разговаривать. Я почувствовал в тот момент, что хочу поцеловать Злату. Кроме того, был уверен во взаимности, что она хочет того же,
– признался Дмитрий Шевченко.
Участник "Холостячки" рассказал, что чувствовал взаимность со стороны Златы Огневич. И не имел страха насчет того, что девушка может отказать: "Нет, даже минимальных мыслей об отказе не было. Это было написано в ее глазах".
О поцелуе Златы и Андрея
На свидании Златы Огневич и Дмитрия Шевченко был и Андрей Задворный. У него также состоялся поцелуй с главной героиней проекта. Это вызвало неприятную реакцию у Дмитрия.
Я догадывался, что поцелуй может случиться. Но когда увидел в выпуске, то внутри была какая-то ревность. Это было неприятно. Даже когда мы обсуждали эту тему на пост-шоу, и Андрей был рядом, у меня на него была злость. Хотя я к нему отношусь с уважением,
– поделился мужчина.
Дмитрий Шевченко добавил, что после возвращения в дом не хотел рассказывать об интимном моменте со Златой: "Мне тогда не хотелось об этом рассказывать ребятам. Я шутил, чтобы они успокоились и перестали задавать лишние вопросы".