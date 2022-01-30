Роман Сасанчин с женой заболели коронавирусом

Украинский певец Роман Сасанчин и его жена Иванна подхватили коронавирус. На днях звездные родители отпраздновали крестины дочери Элизабет.

О болезни Иванна сообщила на личной странице в инстаграме, за которой следят более 33 тысяч пользователей сети.

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Сасанчин с супругой подхватили COVID-19

На днях Роман и Иванна отпраздновали крестины дочери Элизабет, которая родилась в конце декабря. Праздник проходил в кругу самых близких, однако в сложное время пандемии новоиспеченным родителям не удалось избежать инфицирования. Супруга Сасанчина показала в сети положительные результаты тестов на COVID-19.

Пока Иванна не рассказывает о своем состоянии, однако, похоже, что у влюбленных плохое самочувствие. Они находятся вместе с дочерью. Звездная жена очень расстроилась, когда узнала о болезни.

Иванна Сасанчин об инфицировании COVID-19 / Скриншот инстаграм-сторис Иванны