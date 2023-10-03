Роман Сасанчин признался, боится ли получить повестку: почему певец не идет добровольцем на фронт

Победитель шоу "Голос дети-2" и "Голос страны-10" Роман Сасанчин вместе с дочерью и женой живут в Киеве. Певец признался, получал ли уже повестку и поделился, боится ли этого.

Как оказалось, мужчину пока официально не звали в военкомат. В то же время он не хочет идти добровольцем, поскольку считает, что на культурном фронте он может быть более полезным.

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Роман Сасанчин о повестке и мобилизации

Артист объяснил, что не скрывается от военкомата, так что если "дойдет очередь", то он "с гордостью и честью" уйдет на фронт.

Я сейчас на улице, езжу в магазин... Я нигде не прячусь. Если дойдет очередь до меня, я никогда этого не боялся и не боюсь. Я с гордостью и честью уйду, если это будет нужно,

– рассказал исполнитель.

Кроме того, мужчина объяснил, почему не идет добровольцем на фронт. Он отметил, что сейчас "старается делать то, от чего будет больше пользы". В частности, благотворительные концерты и сборы средств для украинских военных.

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