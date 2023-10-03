Роман Сасанчин признался, боится ли получить повестку: почему певец не идет добровольцем на фронт
Источник:"Завтрак с 1+1"
Победитель шоу "Голос дети-2" и "Голос страны-10" Роман Сасанчин вместе с дочерью и женой живут в Киеве. Певец признался, получал ли уже повестку и поделился, боится ли этого.
Как оказалось, мужчину пока официально не звали в военкомат. В то же время он не хочет идти добровольцем, поскольку считает, что на культурном фронте он может быть более полезным.
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Роман Сасанчин о повестке и мобилизации
Артист объяснил, что не скрывается от военкомата, так что если "дойдет очередь", то он "с гордостью и честью" уйдет на фронт.
Я сейчас на улице, езжу в магазин... Я нигде не прячусь. Если дойдет очередь до меня, я никогда этого не боялся и не боюсь. Я с гордостью и честью уйду, если это будет нужно,
– рассказал исполнитель.
Кроме того, мужчина объяснил, почему не идет добровольцем на фронт. Он отметил, что сейчас "старается делать то, от чего будет больше пользы". В частности, благотворительные концерты и сборы средств для украинских военных.
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Что другие звезды говорили о получении повесток
- Позитив сказал, что после 24 февраля 2022 уже был в военкомате и не боится идти на службу в Вооруженные силы Украины. Рэпер стоит на учете и ждет своего часа. Он также отмечал, что постоянно носит военный билет.
- Олег Скрипка готов вступить в ВСУ, если этого потребует ситуация. Однако он убежден, что артисты вносят больший вклад своей деятельностью. В частности, они проводят концерты, на которых собирают средства для военных и Украины.
- Муж певицы MamaRika хотел присоединиться к украинскому войску, однако исполнительница сдерживала его: "Каждый думает о своей семье. Понимаю, что не знаю, как была бы без него. Это очень тяжело. Если честно, я сдерживаю Сергея. Не стесняюсь говорить об этом". Так, Сергей Среда выбрал информационный фронт и волонтерство.
- Тимур Мирошниченко рассказал, что учился на военной кафедре и является офицером. Он уже получал повестку. Но, это было до начала полномасштабного вторжения, тогда шоумен встал на учет. Ведущий считает, что пока у него есть возможность, то лучше будет работать на информационном фронте. Это помогает распространять правдивые новости об Украине и собирать деньги для страны.