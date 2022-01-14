Рок-группа Muse сняла клип в Киеве: видео на первую за 4 года песню

Британские рокеры Muse ворвались в 2022 с новой песней Won't Stand Down. Это первая их премьера за последние четыре года. Клип на долгожданный трек сняли в Киеве с украинскими актерами.

Как сообщает The Village Украина, съемки проходили в декабре 2021 года. Однако в клипе на песню Won't Stand Down невозможно узнать ни одну киевскую локацию, ведь новое видео Muse снимали в павильоне.

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Над мистическим клипом работала украинская продакшн-компания Shelter.film, творившая для Дуа Липы, Stromae и других зарубежных артистов. Он – о метаморфозах и перевоплощениях.

На роль главной героини Won't Stand Down выбрали украинскую актрису Наталью Зозулю. Она надела маску с лицом фронтмена группы Мэттью Беллами и стала королевой армии "темных генералов". По сюжету девушка переживает катарсис и становится божеством. Однако Наталья не единственная украинка в клипе. Ее войско сыграли столичные актеры. Правда, их лиц тоже не видно, ведь все они надели черные костюмы с балаклавами.

Muse – Won't Stand Down: смотрите видео онлайн

Режиссером клипа стал Джаред Хоган, ранее снимавший для японского певца Joji и норвежской певицы Girl in Red. Однако за все процессы отвечала украинская команда – исполнительные продюсеры Альберт Зурашвили, Даша Дерягина, художница Маргарита Шекель.