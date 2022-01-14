Як інформує The Village Україна, зйомки відбувались у грудні 2021 року. Однак у кліпі на пісню Won't Stand Down неможливо впізнати жодну київську локацію, адже нове відео Muse знімали в павільйоні.

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Над містичним кліпом працювала українська продакшн-компанія Shelter.film, яка творила для Дуа Ліпи, Stromae та інших закордонних артистів. Він про метаморфози та перевтілення.

На роль головної героїні Won't Stand Down обрали українську акторку Наталію Зозулю. Вона одягла маску з обличчям фронтмена гурту Меттью Белламі та стала королевою армії "темних генералів". За сюжетом, дівчина переживає катарсис і стає божеством. Однак Наталія не єдина українка в кліпі. Її військо зіграли столичні актори. Щоправда, їхніх облич теж не видно, адже всі вони вбрались у чорні костюми з балаклавами.

Muse – Won't Stand Down: дивіться відео онлайн

Режисером кліпу став Джаред Хоган, котрий раніше знімав для японського співака Joji та норвезької співачки Girl in Red. Однак за всі процеси відповідала українська команда – виконавчі продюсери Альберт Зурашвілі, Даша Дерягіна, художниця Маргарита Шекель.

Цікаво! За 2021 рік в Україні зняли вражаючі кліпи світових зірок – Дуа Ліпи, Еда Ширана, Bring Me the Horizon, Stromae та інших.