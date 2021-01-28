Звезда фильма "Железный человек" Роберт Дауни-младший основал фонд FootPrint Coalition Ventures, цель которого создать условия для решения серьезных проблем в экологии.

Источник: Fortune

Фонд Роберта Дауни-младшего отличается тем, что будет брать ежеквартальную абонентскую плату за членство в размере 5 тысяч долларов и минимальную годовую подписку.

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Роберт Дауни-младший – борец за экологию

55-летний актер рассказал, что стремится ускорить развитие новаторских технологий, которые решат серьезные экологические проблемы в мире. Его компания "по спасению планеты" была основана еще в 2019 году и уже инвестировала в разработку бамбуковой туалетной бумаги и разведение червей.

Теперь же его цель заняться поисками технологий для решения вырубки лесов и свести к минимуму микропластик. Мужчина стремится собрать вокруг своего фонда как можно больше благотворителей, которые готовы вкладывать средства в спасение экологии.

Вместо того, чтобы изредка собирать деньги от очень больших анонимных организаций, мы делаем наоборот,

– отметил один из руководителей фонда Джонатан Шульхоф.

Сам же Роберт Дауни-младший планирует инвестировать средства в продовольственные и сельскохозяйственные технологии, товары народного потребления и услуги, ориентированные на устойчивое развитие, энергетику и транспорт. Он также хочет вложить деньги в промышленные технологии, образование, средства массовой информации и передовые экологические решения.