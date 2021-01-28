Зірка фільму "Залізна людина" Роберт Дауні-молодший заснував фонд FootPrint Coalition Ventures, який матиме на меті створити умови для вирішення найсерйозніших проблем в екології.

Джерело: Fortune

Фонд Роберта Дауні-молодшого особливий тим, що матиме щоквартальну абонентську плату за членство в розмірі 5000 доларів і мінімальну річну передплату.

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Роберт Дауні-молодший – борець за екологію

55-річний актор розповів, що прагне прискорити розвиток новаторських технологій, які вирішать найсерйозніші екологічні проблеми в світі. Його компанія "з порятунку планети" була заснована ще у 2019 році і вже інвестувала у розробку бамбукового туалетного паперу та розведення черв'яків.

Наразі ж його мета зайнятися пошуками технологій для вирішення вирубки лісів і зведення до мінімуму мікропластику. Чоловік прагне зібрати навколо свого фонду якомога більше доброчинців, які готові вкладати кошти у спасіння екології.

Замість того, щоб зрідка збирати гроші від дуже великих анонімних організацій, ми робимо навпаки,

– зазначив один з керівників фонду Джонатан Шульхоф.

Сам же Роберт Дауні-молодший планує інвестувати кошти в продовольчі та сільськогосподарські технології, товари народного споживання та послуги, орієнтовані на сталий розвиток, енергетику і транспорт. Він також хоче вкласти гроші у промислові технології, освіту, засоби масової інформації та передові екологічні рішення.