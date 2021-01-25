Около 150 звезд, среди которых знаменитый актер и основатель Amazon Джефф Безос, подписали открытое письмо президенту США. О чем говорится в обращении – читайте в материале.

Письмо Джо Байдену

Знаменитый голливудский актер Леонардо Ди Каприо, основатель компании Amazon Джефф Безос и еще около 150 звезд, деятелей и активистов подписали открытое письмо новоизбранному президенту США Джо Байдену. Ди Каприо опубликовал обращение на официальной инстаграм-странице.

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В открытом письме к президенту звезды призвали Джо Байдена отреагировать на проблемы климата. Стоит отметить, что Леонардо Ди Каприо часто выступает за защиту окружающей среды.

Вас могут запомнить как "климатического президента", который вывел человечество с края обрыва,

– пишет в открытом письме.

В обращении отмечается, что Байден мог бы обеспечить переход мировых энергетических систем с ископаемых видов топлива на чистую энергию. При этом президент одновременно имел бы возможность создать множество рабочих мест, сократить загрязнение. Также звезды вспомнили о проблеме экономического, расового неравенства и неравенства в отношении здоровья.

Джозеф Байден в первые часы президентства подписал указ о возвращении США в Парижскую хартию по климату. В письме вспомнили и об этом, но добавили, что этого шага недостаточно. Вместо этого следует делать "все, что в наших силах".

Кроме Леонардо Ди Каприо и Безоса, под письмом подписались еще 150 человек. Среди них актриса Натали Портман, председатель совета директоров Mastercard Аджай Банга, председатель Комитета по вопросам окружающей среды, здоровья и безопасности пищевых продуктов Европейского парламента Паскаль Канфин, актриса Зои Дешанель.

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