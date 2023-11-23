Погибли на войне: известный украинский рэпер рассказал о трагической потере братьев
На днях прошла церемония награждения 100 лидеров Украины по версии редакции "Украинской правды". Во время события рэпер Вячеслав Дрофа, известный по псевдониму OTOY, рассказал о трагической потере брата, который служил в морской пехоте.
Это страшное известие исполнитель узнал накануне мероприятия. К тому же выяснилось, что при защите Мариуполя в апреле 2022 года погиб еще один брат артиста, передает 24 Канал.
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OTOY рассказал о трагической потере братьев
Как отметил рэпер, печальную новость о смерти старшего брата ему сообщила бабушка, позвонив за день до церемонии награждения. Так, на сцене Вячеслав подчеркнул, что его братья также являются лидерами в стране, за которую отдали свою жизнь.
На мой взгляд, они являются лидерами для своей семьи как минимум, а как максимум – для каждого украинца, в целом для народа и нации,
– сказал певец.
К тому же OTOY подчеркнул, что крайне важно делать все возможное сегодня, а не ждать неопределенного будущего.
"Я для себя извлек один очень важный урок: нет такой истории, когда ты лидер через неделю, назавтра или когда запланируешь себе. Завтра никогда не наступит, а единственный след, который ты оставляешь, единственный жизненный путь – это позади. Поэтому не втыкаешь – делаешь здесь и сейчас", –подытожил рэпер.
OTOY рассказал о трагической потере братьев / Смотрите видео онлайн
Что OTOY говорил о брате, который погиб во время прорыва на "Азовсталь"
- Дмитрий Лысень пошел защищать страну еще в 2015 году. В частности, воин защищал село Широкино Донецкой области, откуда был родом.
- В то же время, начало полномасштабного вторжения Дмитрий застал в составе бригады "Азов". Так, он защищал Мариуполь, а впоследствии долгое время считался без вести пропавшим. Но в апреле стало известно о его гибели во время прорыва на "Азовсталь".
- OTOY рассказывал, что Дмитрий был для него образцом отца, брата и друга. Поэтому в апреле артист представил песню Find my country, которую посвятил воину.