Вячеслав Дрофа (настоящее имя рэпера OTOY) с теплом припомнил двоюродного брата-воина. Долгое время боец "Азова" считался без вести пропавшим, впоследствии стало известно о его гибели.

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OTOY рассказал о брате-воине

Артист признается, что Дмитрий был для него примером идеального отца, брата и друга.

Своего отца я отцом назвать не могу… Не было, на кого посмотреть как пример отца. И вот Дмитрий – это самый лучший отец. Это самый верный друг, самый умный старший брат для всех своих братьев. Его забота о близких совершенно бескорыстна,

– рассказал OTOY.

Оказывается, Дмитрий воевал с 2015 года, он участвовал в боях за село Широкино Донецкой области, откуда был родом. Вся его семья оттуда. Родители защитника находились в оккупации, когда произошла блокада Мариуполя.

По словам Вячеслава, брат на время ушел из войска, затем вернулся.

"Полномасштабное вторжение застало его в рядах бригады "Азов", где он находился с самого начала. Погиб Дмитрий во время прорыва на "Азовсталь" 15 апреля 2022 года", – сообщил Дрофа.

Артист также восхищается отцом Дмитрия, потому что он воспитал в синих чувствах патриотизма и стремление бороться за свободу.

Он продолжал разговаривать в оккупации принципиально на украинском языке. Даже с приходившими к нему оккупантами спрашивали: "Это что, форма бойца "Азова"? Он отвечал: "Ты что слепой, не видишь? Да" Он достиг какого-то такого авторитета, его боялись,

– рассказал OTOY.

Вячеслав Дрофа предполагает, что благодаря этому он потом смог выбраться из оккупации.

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Добавим, что в апреле OTOY выпустил трек с посвящением двоюродному брату Дмитрию Лысеню, находившемуся на "Азовстале" в Мариуполе. Песня называется Find my country.

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