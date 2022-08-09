Рита Ора тайно вышла замуж за кинорежиссера Тайку Вайтити: какой была их свадьба

Британская певица Рита Ора вышла замуж за кинорежиссера Тайку Вайтити, который старше ее на 15 лет. Они сыграли тайную свадьбу в Лондоне. Теперь артистка миссис Вайтити-Ора.

Два месяца назад 46-летний обладатель Оскара за фильм "Кролик Джоджо" сделал предложение 31-летней любимой. Так что затягивать со свадьбой Рита Ора и Тайка Вайтити не стали. Они устроили интимную церемонию в Лондоне, на которую позвали только самых родных.

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Какой была свадьба Риты Оры с Тайкой Вайтити

Это была действительно интимная церемония и очень особенная для всех присутствующих. Их самые родные видели, как они безумно влюблены. Рита не хотела делать из свадьбы громкие песни и пляски,

– сообщил инсайдер.

Более того, в медовый месяц влюбленные не отправились. Певица уже вернулась в студию и работает над своим третьим музыкальным альбомом.

Рита Ора с Тайкой Вайтити / Фото из инстаграма режиссера

Каким был роман Риты Оры и Тайки Вайтити

Певица и кинорежиссер познакомились в Австралии, когда Рита Ора была там тренером на вокальном шоу The Voice, а Тайка Вайтити снимал супергеройским фильмом "Тор: Любовь и гром".

Об их романе стало известно в мае 2021 года.

Как пара певица и режиссер дебютировали в августе 2021-го – на премьере фильма "Отряд самоубийц" в Лос-Анджелесе.

Раньше влюбленные жили в Сиднее, потом в Лос-Анджелесе, а теперь в Лондоне.

для Тайки Вайтити это второй брак. До 2018 года его женой была кинопродюсер Челси Уинстенли, с которой он создал свой оскароносный фильм "Кролик Джоджо".