Рики Мартин рассказал о судьбоносной встрече с мужем и пополнении в семье

Известный пуэрто-риканский певец Рики Мартин на днях дал откровенное интервью. Он рассказал, как познакомился с Джваном Йосефом и признался, планирует ли стать отцом еще раз.

Пуэрто-риканский исполнитель Рики Мартин рассказал, что познакомился с мужем, художником Джваном Йосефом в 2016 году. Довольно долго пара переписывалась в инстаграме.

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Знакомство Рики Мартина с мужем

Певец и художник в основном переписывались об искусстве: "Мне очень понравилось его искусство, но я также подумал про себя: "Боже мой! Ты самый красивый мужчина, которого я когда-либо встречал". Мы переписывались в инстаграме в течение шести месяцев, вполне платонически".

После нескольких месяцев переписки мужчины решили пообщаться вживую. Впоследствии Рики Мартин признал, что эта встреча – стала судьбоносной.

Через шесть месяцев я приехал в Лондон. Когда я вышел из машины и увидел его, я сказал: "О боже, я женюсь на нем". Интересно, что он так же подумал в этот момент. Он самый романтичный мужчина, которого я встречал,

– рассказал музыкант.



Рики Мартин и Джван Йосеф / Фото из инстаграма Рики Мартина

Рики Мартин о пополнении в семье

Сейчас супруги воспитывают 4 детей. Рики Мартин стал отцом 11-летних двойняшек Матео и Валентино, когда еще был одиноким. 1-летняя дочь Люсия и сын Ренн родились уже в браке с Джваном Йосефом. Но на этом пара пока не хочет останавливаться.

"Да, мы хотим больше. Есть замороженные эмбрионы. Я помню, каждое воскресенье в доме моих дедушки и бабушки собирались 34 внука. Я говорил: "Однажды я хочу открыть дверь своего дома и увидеть много детей, которые будут бежать ко мне и говорить: "Папа, папочка". Это то, о чем я всегда мечтал", – признался исполнитель.