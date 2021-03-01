Барбадосская исполнительница Рианна выпустила новую коллекцию купальников, вдохновленных теплой порой – весной. Новые вещи бренда Savage & Fenty уже можно приобрести на официальном сайте.

Новую линейку купальников Рианна и ее помощники лаконично назвали Savage Fenty, что полностью соответствует мотивам соблазнительных новинок. На снимках с нового рекламного кампейн страстная Рианна примерила купальник бирюзового-салатового цвета с цветочным принтом, а также легкий халат-парео. Фотосессия состоялась посреди зеленого сада.

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Свой образ Рианна завершила туфлями розового цвета на массивных каблуках, лаконичными серьгами-кольцами и красивым макияжем, сделанным средствами еще одного ее бренда Fenty Beauty by Rihanna. Звезда уверенно демонстрировала пышную грудь и ягодицы, а также многочисленные татуировки на ее теле.

Рианна представила коллекцию Spring Fenty фото / Фото с сайта Savage Fenty

Напомним, что Рианна поставила на паузу свой бренд одежды Fenty. Рианна столкнулась со сложностями в работе над коллекциями во время пандемии, поскольку у нее не было возможности посещать офис в Париже и фабрики в Италии, поэтому производство вещей пришлось приостановить.

Рианна также выпускала тематическую коллекцию белья ко Дню Валентина.