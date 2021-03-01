Барбадоська виконавиця Ріанна випустила нову колекцію купальників, натненних теплою порою – весною. Нові речі бренду Savage & Fenty вже можна придбати на офіційному сайті.

Нову лінійку купальників Ріанна та її помічники лаконічно назвали Savage Fenty, що повністю відповідає мотивам спокусливих новинок. На знімках з нового рекламного кампейну пристрасна Ріанна приміряла купальник бірюзового-салатового кольору з квітковим принтом, а також легкий халат-парео. Фотосесія відбулась на посеред зеленого саду.

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Свій образ Ріанна завершила туфлями рожевого кольору на масивних підборах, лаконічними сережками-кільцями та красивим макіяжем, зробленим засобами ще одного її бренду Fenty Beauty by Rihanna. Зірка впевнено демонструвала пишні груди і сідниці, а також численні татуювання на її тілі.

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Нагадаємо, що Ріанна поставила на пузу свій бренд одягу Fenty. Ріанна зіткнулася зі складнощами в роботі над колекціями під час пандемії, оскільки у неї не було можливості відвідувати офіс в Парижі і фабрики в Італії, тому виробництво речей довелось призупинити.

Ріанна також випускала тематичну колекцію білизни до Дня Валентина.