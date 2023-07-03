Беременная Рианна отдохнула на Барбадосе в шляпе от украинского дизайнера: яркое фото звезды
Источник:Ruslan Baginskiy
Певица Рианна появилась на публике во время отдыха. Она позировала в шляпе украинского дизайнера Руслана Багинского.
Знаменитая певица Рианна, что ожидает рождение второго ребенка, уехала на отдых. Она провела время на родине – острове Барбадос.
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Рианна в шляпе украинского бренда
На странице украинского бренда шляп Ruslan Baginskiy опубликовали снимок Рианны с отдыха. Она позировала перед камерой с коктейлем в руках.
Певица предстала в легком наряде – джинсовой мини-юбке и черном топе. Она дополнила образ подвеской на шее с камешками и браслетом. Но главный акцент был на соломенной шляпе в ковбойском стиле украинского дизайнера Руслана Багинского.
Рианна / Фото с инстаграма бренда Багинского
Багинский поблагодарил за поддержку стилистку Рианну. К слову, такой головной убор стоит 340 долларов.
Звезды выбирают украинские бренды
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