Знаменита співачка Ріанна, яка очікує народження другої дитини, гайнула на відпочинок. Вона провела час на батьківщині – острові Барбадос.

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Ріанна в капелюсі українського бренду

На сторінці українського бренду капелюхів Ruslan Baginskiy опублікували знімок Ріанни з відпочинку. Вона позувала перед камерою з коктейлем у руках.

Співачка постала у легкому вбранні – джинсовій мініспідниці та чорному топі. Вона доповнила образ підвіскою на шиї з камінцями та браслетом. Та головний акцент був на солом'яному капелюсі в ковбойському стилі від українського дизайнера Руслана Багінського.



Ріанна / Фото з інстаграму бренду Багінського

Багінський подякував за підтримку стилістці Ріанни. До слова, такий головний убір коштує 340 доларів.

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