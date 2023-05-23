Синди Бруну на Каннский кинофестиваль собирал звездный стилист из Франции Микаэль Карпин. Он подчеркнул длиннющие ноги 28-летней модели так, что 22 мая все взгляды были прикованы к ней.

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Синди Бруна пришла на Каннский кинофестиваль в шляпе украинского бренда

На красную дорожку француженка, борющаяся за права женщин, надела обольстительное черное боди с фатином и шлейфом от французского дома моды Yves Saint Laurent. Однако главным украшением ее образа стала широкая шляпа от украинского бренда Ruslan Baginskiy. В нем Синди Бруна выделялась на фоне других гостей в Каннах, пришедших на дорожку преимущественно без головных уборов.

Дебют на Каннском фестивале! Ты невероятно выглядишь, моя дорогая подружка, Синди Бруна,

– прокомментировал Руслан Багинский.

Синди Бруна в шляпе украинского дизайнера / Фото из инстаграма Руслана Багинского

Синди Бруна в шляпе украинского дизайнера / Фото из инстаграма Руслана Багинского

Синди Бруна в шляпе Руслана Багинского / Фото Даниэль Бруно Гранди

Синди Бруна в шляпе Руслана Багинского / Фото Даниэль Бруно Гранди

Важно добавить, что львовский дизайнер Руслан Багинский популярен среди мировых звезд. Кроме того, что Мадонна является страстной поклонницей его бренда, Бейонсе открыла свой первый за 7 лет концертный тур в шляпе от Ruslan Baginskiy. В минималистичные серебряные шляпы она одела весь свой балет.