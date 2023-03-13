Беременная Рианна впервые выступила на Оскаре: выполнила саудтрек к фильму "Черная Пантера"

После 5-летнего творческого перерыва Рианна вернулась на сцену. На Супербоуле-2023 она рассекретила вторую беременность, а теперь порадовала выступлением публику, собравшуюся в театре "Долби" на церемонии вручения Оскара.

Грандиозное событие, которое ежегодно нетерпеливо ждет весь Голливуд, произошло в Лос-Анджелесе в ночь с 12 на 13 марта. Многие звезды получили желаемые статуэтки, а также насладились компанией коллег.

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Рианна выступила на Оскаре-2023

Среди звезд, которые в этот вечер выступили на сцене вручения Оскара, была Рианна. Артистка исполнила песню Lift me up, которая стала саундтреком к фильму "Черная Пантера: Ваканда навсегда". Этот трек также был номинирован как "Лучшая оригинальная песня". А свое выступление Рианна посвятила актеру Чедвику Боузману, который сыграл Черную пантеру в первой части фильма. Актер боролся с онкологией и умер в 2020 году.

Отметим, это первое выступление Рианны на Оскаре, а также ее впервые было номинировано на эту престижную кинопремию.

Для выступления звезда выбрала роскошный черный костюм, верх которого был без рукавов и украшен стразами. Наряд хорошо подчеркнул немалый округлый животик Рианны. Волосы артистка распустила и уложила назад, а на лице сделала вечерний макияж с акцентом на губах. Довершила сценический аутфит длинными кожаными перчатками и роскошными украшениями.