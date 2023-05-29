Режиссер Боднарчук раскритиковал номер Марии Яремчук на Евровидении: "Большая неудача"

Украинский режиссер Олег Бондарчук, который ставил TVORCHI номер на Евровидении 2023, высказался о выступлении Марии Яремчук в Ливерпуле. Он раскритиковал и заезженные приемы в постановке, и саму идею пригласить артистку, которая пять лет не выступала.

Во втором полуфинале Евровидения-2023, 11 мая, Мария Яремчук стала звездой перформанса "Музыка объединяет поколение" и исполнила песню своего отца "Родина". Если одних умилило выступление дочери Назария Яремчука, то Олег Бондарчук не оценил "гениальную" задумку режиссера Германа Ненова.

К теме Бумеранг, – продюсер Боднарчук назвал "справедливым" скандал с Русланой на Евровидении

Боднарчук раскритиковал номер Марии Яремчук на Евровидении

Бондарчук считает, что режиссировать Евровидения-2023 от Украины выбрали слишком молодую команду, которая показала "большую неудачу" на европейском уровне. Ему не понравилось появление Златы Дзюньки "на декорации Ирины Билык "Одинокая" 20-летней давности", портреты Шевченко, Яремчука, Квитки Цисык из растекающихся крупинок, которые напоминали скелеты.

По Яремчук и ее 10-минутному перформансу. Действительно зрители этого не поняли. Человек на пять лет не занимается творчеством. Здесь режиссер больше думал, что дочь споет песню своего отца. Кстати, песню, которая просто песня, она не выдающаяся. Эти портреты на одежде, сбоку с крупинок, словно на "Голосе страны" делали несколько лет назад. Это такая очень опасная тема – мы показываем людей, которых уже нет среди нас, а потом такие как скелеты,

– прокомментировал Олег Бондарчук.

Кроме того, режиссер считает несправедливым, что Марии Яремчук, реперу OTOY и Злате Дзюньке выделили 10 минут на сцене в Ливерпуле, а Джамале, победившей на Евровидении-2016 – всего 30 секунд. К тому же ее хит "1944" совсем не вписывался в Парад флагов между Dancing Lasha tumbai Верки Сердючки и Show me your love Тины Кароль.

"Это несправедливо, когда для Джамалы есть 30 секунд с ее песней "1944" в Параде флагов, где все веселятся, представляют себя, свои страны, и на контрасте музыка меняется. И Джамале нужно преодолеть эту атмосферу за 30 секунд. Я считаю что это было немного некстати, там как раз Руслана своими "Дикими танцами" зажгла бы, и все было прекрасно", – высказался Олег Бондарчук.