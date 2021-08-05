Режиссер концерта ко Дню Независимости прокомментировала отбор звезд и конфликт с Green Grey

Режиссером грандиозного концерта ко Дню Независимости стала Катя Царик. Для нее – это "первый "Олимпийский". Вместе с командой она отбирала состав звезд и песни, которые они будут исполнять. Почему в список попали только заявленные звезды, а не любые другие, а также почему произошел скандал с Green Grey – читайте дальше .

Концерт 24 августа будет называться "Лучшие песни независимости", поэтому Царик рассказала, что самым сложным этапом в организации шоу был именно подбор артистов, чтобы "никого не обидеть".

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"Неблагодарное дело", – Царик об отборе артистов

"Это действительно сложный этап. Мы к нему готовились и понимали, что избежать каких-то недоразумений будет невозможно. Во-первых, концерт продолжается 3 часа, и мы ограничены временем. Вроде 3 часа и много, но знаковых музыкальных произведений, созданных за 30 лет независимости и раньше, тоже очень-очень много... Но, во-первых, мы отталкивались от идеи: легендарные песни исполняются артистами, которые уже сами стали легендами, или же молодыми исполнителями, которые очень ярко заявили о себе в последние годы. Для нас легендарные песни – это песни, которые в нашей стране знает каждый человек", – рассказала режиссер концерта.

Она добавила, что когда весь список был составлен, то она поняла, что так концерт продлится сутки, поэтому пришлось сокращать лонглист, хотя желающих было очень много.

"Но есть еще один нюанс. Наша концепция, как и другие, участвовала в конкурсе Министерства культуры. И пока конкурс не завершился, мы не могли подтвердить наши намерения артистам. Поэтому у некоторых артистов задолго до нашего к ним обращения уже были договоренности об их выступлении в других городах. А нарушать эти договоренности никто не может. По этой причине многих артистов, которых мы все знаем и любим и которым мы хотели бы видеть на нашем концерте, не будет. Зато мы их точно увидим на других концертах", – добавила Катя Царик.

Режиссер также рассказала, на каком языке будут выполняться песни, ведь среди исполнителей есть немало украинцев, которые поют только русскоязычные композиции.

В первую очередь мы выбирали песни. В конечной концепции, которая уже утверждена и с которой мы работаем, 98% – это украиноязычные песни. Но также будет несколько песен и на других языках,

– отметила Катя Царик.

О скандале с Green Grey

За месяц до громкого концерта событие уже прогремело скандалом: украинскую русскоязычную рок-группу Green Grey исключили из лайн-апа по неизвестным причинам. Музыканты были убеждены, что все дело – в русской песне, которую они 2 месяца готовили к выступлению – "Под дождем". Поэтому артисты решили "отомстить" организаторам и планируют устроить параллельный концерт в Киеве в День Независимости.

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Катя Царик подтвердила, что с коллективом действительно шли переговоры об их участии и обсуждались постановки, но организаторов озадачило видео одного из участников Green Grey.

"У нас с ребятами шли переговоры, мы говорили о постановках, мы видели их на нашем концерте, потому что, как я уже сказала, это знаковая группа. Пока не произошло событие, которое поставило нас в ступор и шок. Я говорю о видео, которое Мурик запостил на своей странице в инстаграме. И проблема не в том, что он выразил свое недовольство. Мы живем в свободной стране, свободной в высказываниях своих мыслей, только не надо путать свободу слова с бескультурным фактом, как это было выражено. Речь шла не совсем же о законе, речь шла о языке. И форма, в которой это было выражено, нас обидела. Думаю, оскорбила любого украинца, который уважает свою страну. Нам показалось некорректным такое поведение, поэтому мы приняли решение, что нам друг с другом не по пути", – прокомментировала конфликт Царик.

Что интересно, когда-то режиссер создавала для Green Grey клип на песню "Солнце и луна", поэтому сейчас ей особенно неприятно было видеть такую ​​реакцию от двних коллег.

Это было потрясением, честно вам скажу. И очень неприятно лично для меня, потому что с группой Green Grey меня связывает большая любовь. У нас очень много артистов выражают свое недовольство по тому или иному поводу. Но никто никого за это никогда не наказывает. Поэтому еще раз повторю: проблема не в песни на русском языке,

– отметила Катя Царик.

Кто из украинских звезд будет выступать на концерте

Ранее в анонсе к концерту сообщалось о следующих артистов: