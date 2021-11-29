Рельефный Эллиот Пейдж показал, как изменилось его тело через год после смены пола
Канадский киноактер Эллиот Пейдж год назад сменил пол, и до сих пор пытается приобрести мужские формы тела, как он к этому давно стремился. Сейчас он показал публике, как изменился.
34-летний актер, сыгравший в таких лентах, как "Джуно" и "Начало", похвастался на фотографии торсом, где все еще видны шрамы после мастэктомии, а также мускулистые руки и пресс. На фото он позировал в спортивных штанах.
К слову Met Gala 2021: трансгендер Эллиот Пейдж впервые появился на публике после каминг-аута
Правда, в подписи фото Эллиот иронически отметил, что просто хотел сказать о покупке нового смартфона.
"Ох, хорошо, что мой новый телефон работает", – написал Эллиот.
Эллиот Пейдж похвастался рельефным телом / Фото из инстаграма актера
Реакция сети
Снимок актера оценили уже 1,6 миллиона человек и оставили тысячи комментариев, где его поддерживают и хвалят за внешние изменения:
- "Ты сломаешь этот телефон своим жаром";
- "Тогда напиши мне ответ";
- "Ни черта себе!";
- "Ой, хорошо. Привет";
- "Такой классный Эллиот!";
- "Зеркало тоже работает";
- "Вы уже сделали новое обновление iOS или еще ждете?";
- "Скучаю по тебе, красавчик".
Смена пола Пейджа
- Отметим, что Эллиот Пейдж сменил пол в 2020 году. До этого его звали Эллен Пейдж.
- В 2018 году она вышла замуж за партнершу – танцовщицу Эмму Портнер, но в январе 2021-го актер с ней расстался.
- Впоследствии звезда впервые как мужчина появился на обложке журнала и рассказал, как перенес мастэктомию и готовился к смене пола.
Так Эллиот Пейдж выглядел девушкой до смены пола / Фото Caitlin Cronenberg