Рельефный Эллиот Пейдж показал, как изменилось его тело через год после смены пола

Канадский киноактер Эллиот Пейдж год назад сменил пол, и до сих пор пытается приобрести мужские формы тела, как он к этому давно стремился. Сейчас он показал публике, как изменился.

34-летний актер, сыгравший в таких лентах, как "Джуно" и "Начало", похвастался на фотографии торсом, где все еще видны шрамы после мастэктомии, а также мускулистые руки и пресс. На фото он позировал в спортивных штанах.

К слову Met Gala 2021: трансгендер Эллиот Пейдж впервые появился на публике после каминг-аута

Правда, в подписи фото Эллиот иронически отметил, что просто хотел сказать о покупке нового смартфона.

"Ох, хорошо, что мой новый телефон работает", – написал Эллиот.

Эллиот Пейдж похвастался рельефным телом / Фото из инстаграма актера

Реакция сети

Снимок актера оценили уже 1,6 миллиона человек и оставили тысячи комментариев, где его поддерживают и хвалят за внешние изменения:

"Ты сломаешь этот телефон своим жаром";

"Тогда напиши мне ответ";

"Ни черта себе!";

"Ой, хорошо. Привет";

"Такой классный Эллиот!";

"Зеркало тоже работает";

"Вы уже сделали новое обновление iOS или еще ждете?";

"Скучаю по тебе, красавчик".

Смена пола Пейджа

Отметим, что Эллиот Пейдж сменил пол в 2020 году. До этого его звали Эллен Пейдж.

В 2018 году она вышла замуж за партнершу – танцовщицу Эмму Портнер, но в январе 2021-го актер с ней расстался.

Впоследствии звезда впервые как мужчина появился на обложке журнала и рассказал, как перенес мастэктомию и готовился к смене пола.

Так Эллиот Пейдж выглядел девушкой до смены пола / Фото Caitlin Cronenberg