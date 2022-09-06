"Дерусифицировали" Apple Music: украинские песни возглавили рейтинг музыкальной платформы
Источник:Apple Music
Даже во время полномасштабного вторжения в топе Apple Music были русские песни. Теперь же первые 10 песен – украинские.
Украинские пользователи все больше отказываются от российского контента. Топ песен в Apple Music наконец-то стали украинскими.
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В топе Apple Music украинские песни
Первые 10 песен в топе Apple Music – все украинские. Следующей после них следует песня американского артиста. Тем не менее, в TOP-100: Ukraine встречаются русскоязычные и русские песни, но их стало гораздо меньше.
Топ-10 украинского Apple Music:
- Skofka – "Чути гімн";
- CHEEV – "Гарно так";
- 100лиця і Skylerr – "Вечорниці";
- Chico and Qatoshi – "Ластівки";
- Kalush і Skofka – "Додому";
- Enleo – "Інша любов";
- Jockii Druce – "Боі стули пельку";
- KOLA – "Чи разом";
- Kalush Orchestra – "Стефанія";
- SHUMEI – "Біля тополі".
Напомним, еще месяц назад в топе украинских музыкальных чартов были русские треки. У Spotify, что является самым популярным среди пользователей, 46 из 100 песен были русскими. Чарт Apple Music тоже не радовал – 27% песен там выпущены артистами из страны-агрессорки.
В то же время больше всего украинского контента было на Youtube Music. Сеть свирепствовала через российские песни и, похоже, удалось "дерусифицировать" музыкальные платформы.