"Дерусифицировали" Apple Music: украинские песни возглавили рейтинг музыкальной платформы

Даже во время полномасштабного вторжения в топе Apple Music были русские песни. Теперь же первые 10 песен – украинские.

Украинские пользователи все больше отказываются от российского контента. Топ песен в Apple Music наконец-то стали украинскими.

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В топе Apple Music украинские песни

Первые 10 песен в топе Apple Music – все украинские. Следующей после них следует песня американского артиста. Тем не менее, в TOP-100: Ukraine встречаются русскоязычные и русские песни, но их стало гораздо меньше.

Топ-10 украинского Apple Music:

Skofka – "Чути гімн";

CHEEV – "Гарно так";

100лиця і Skylerr – "Вечорниці";

Chico and Qatoshi – "Ластівки";

Kalush і Skofka – "Додому";

Enleo – "Інша любов";

Jockii Druce – "Боі стули пельку";

KOLA – "Чи разом";

Kalush Orchestra – "Стефанія";

SHUMEI – "Біля тополі".



Скриншот с Apple Music

Напомним, еще месяц назад в топе украинских музыкальных чартов были русские треки. У Spotify, что является самым популярным среди пользователей, 46 из 100 песен были русскими. Чарт Apple Music тоже не радовал – 27% песен там выпущены артистами из страны-агрессорки.

В то же время больше всего украинского контента было на Youtube Music. Сеть свирепствовала через российские песни и, похоже, удалось "дерусифицировать" музыкальные платформы.